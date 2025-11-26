國民黨通過2026提名辦法 「藍白合」直接寫在規則內

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌舉行兩黨會談後，確定2026大選合作方向。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 因應2026年地方大選，國民黨中常會今（26日）通過「中國國民黨115 年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，直接在條文中寫明，國民黨與民眾黨雙方合作以爭取勝選為目標。國民黨主席鄭麗文也喊話，希望接下來雙方可以順利進行相關合作事宜。

鄭麗文表示，上週國民黨與民眾黨舉辦「藍白會」，過程非常順利成功，他們感受到來自民眾黨的誠意與善意，希望接下來雙方可以順利進行相關合作事宜。民眾黨主席黃國昌希望兩黨智庫進行對接，因此雙方未來會在很多方面的政策進行合作，尤其明年是地方選舉，很多地方發展、社會福利、民生建設政策可以對接

鄭麗文也提到，民眾黨已指派智庫負責人與國民黨聯繫，雖然國民黨智庫要在12月2日才改選董事會，但她已經委派未來的國民黨智庫董事邱淑媞與民眾黨政策會執行長賴香伶對接，雙方就合作事項做了很多討論，希望積極推動相關合作事宜。

鄭麗文表示，今天中常會提名審核小組、提名工作小組之後，接下來就會進行藍白合作，兩黨也會成立工作小組，國民黨將根據不同縣市提名情形，與民眾黨展開討論。

隨後，國民等中常會通過2026提名辦法，該辦法的第八條載明，「本黨與台灣民眾黨為因應當前形勢，雙方合作以爭取勝選為目標，由中央提名審核委員會成立『兩黨協商工作小組』研訂策略處理之。 」

