國民黨通過2026縣市長選戰提名辦法 將設工作小組與民眾黨建立協商機制

國民黨中常會今（26）日通過「2026年直轄市暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，將成立中央提名協調小組，負責徵詢、協調及提出建議輔選方式及人選。而為因應藍白合，提名特別辦法中也規定，由中央提名審核委員會成立「兩黨協商工作小組」研訂策略處理之。國民黨組發會主委李哲華表示，兩黨協商工作小組是為與民眾黨進行對口溝通，雙方將盤點藍白合作、競合的縣市，再就此建立協商機制。

國民黨中常會也一併通過，提名特別辦法第二條所規定的中央提名審核委員會名單，除擔任委員會召集人的國民黨副主席兼秘書長李乾龍外，其他成員包括現任副主席季麟連、張榮恭、蕭旭岑，前國民黨副主席曾永權及林政則、林中森、蔡鈴蘭、吳志揚等人。李哲華強調，今天中常會通過的提名辦法，最主要是對選情單純的縣市，能夠先進行提名作業。

設立兩黨 工作協商小組 藍白合縣市尚未確定 ​

另外對藍白可能合作的縣市，提名特別辦法第8條也規定，由中央提名審核委員會成立了兩黨工作協商小組，研訂策略爭取勝選。李哲華說指出，未來由兩黨工作小組與民眾黨進行對口溝通，盤點需要藍白合作、競合的縣市，並建立協商機制。至於是否已確定藍白要合作的縣市，李也強調，還沒有。由於民眾黨主席黃國昌希望先就政策合作的部分，進行兩黨對口，現在兩黨智庫對接的窗口已經建立，至於明年選舉合作，雙方還未進行深入的溝通與盤點。

李哲華表示，日前黨主席鄭麗文指派他與文傳會主委吳宗憲擔任與民眾黨溝通窗口，未來兩黨工作協商小組，他與吳宗憲會是固定成員，未來也會就雙方要合作的縣市，依據不同縣市納入不同成員，一起協商討論。李透露，特別提名辦法通過後，就可以開始針對單純的縣市，進行相關的徵詢工作，若沒問題，12月中旬，就可以完成第一波提名。

鄭麗文也在中常會上提及，日前與黃國昌會面時談妥的兩黨智庫對接進度，鄭指出，上周藍白黨主席會面後，有出席會議的民眾黨政策會執行長賴香伶，已被民眾黨指派為智庫聯繫窗口。雖然國民黨智庫要到12月2日才改選董事會，但她已指派前衛生署長、未來智庫的董事邱淑媞，代表國民黨與賴香伶對接，雙方談了重大原則跟對接項目，希望相關合作事宜可以順利推動。

