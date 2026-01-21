國民黨連環清點釀流會 高雄百億預算卡關 綠營議員參選人怒轟：集體失能、集體當薪水小偷

▲高雄臨時會落幕，百億建設預算卡關，民進黨參選人齊聲譴責。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市議會臨時會今（1/21）日落幕，民進黨市議員參選人尹立、蘇致榮、黃敬雅、蔡秉璁連聲對國民黨黨團杯葛預算、癱瘓市政運作，表達最嚴正、最強烈的譴責。

市議員參選人尹立指出，本次臨時會共召開8次會議、16個半天，卻被清點多達6次，議事程序反覆空轉，更有4個委員會的預算至今完全未進行實質審查，形同讓高雄市政停擺。

市議員參選人蘇致榮強調，更荒謬的是，多次流會並非來自朝野監督攻防，而是國民黨黨團內部意見不合，甚至出現同為國民黨籍議員，因持相反議決意見而清點人數，最終導致流會的離譜狀況。這根本就不是監督市政，這是黨團內鬥、議會失能，卻要全體高雄市民承擔後果。

市議員參選人黃敬雅痛批，國民黨黨團在高雄市議會的作為，完全複製藍白在立法院杯葛中央總預算的惡劣手法，見不得建設推動、見不得政府照顧人民，只顧黨內算計、政治操作，卻讓城市發展停滯。

市議員參選人蔡秉璁表示，由於國民黨黨團惡意拖延審議進度，高雄市政府超過100億元的新興建設計畫預算至今無法執行，多項攸關交通安全、公共工程、民生服務的重要建設，新年度已將近一個月，卻因預算未通過，連決標都無法進行，市政效率被徹底拖垮。

市議員參選人尹立、蘇致榮、黃敬雅、蔡秉璁等人齊聲嚴正呼籲「議員不是來議會吵架、內鬥，更不是來領薪水卻讓議會流會的。」多位參選人直言，國民黨黨團現在的狀態，不只是杯葛，而是集體失能、集體怠惰，這樣的行為，市民看得一清二楚。也呼籲市民朋友共同關注、共同譴責國民黨黨團這種癱瘓議會、犧牲市民權益的政治操作，並正告國民黨黨團，月底前市議會將召開另一次臨時會，請停止爭鬥、停止演戲。坐回議場，好好審預算，別再讓高雄的建設，成為藍白算計的犧牲品。（圖╱民進黨鳳山區議員參選人蘇致榮提供）