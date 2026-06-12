國民黨遭毀滅性重擊！趙曉慧：白宮放鴿子是對鄭麗文的不信任投票
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文率團於美國訪問，傳出美國白宮國安會（NSC）在未告知原因的情況下，臨時取消會面，但國民黨駁斥，稱這是特定媒體故意詆毀。作家趙曉慧表示，NSC決定臨時放鄭麗文鴿子，最主要的原因是鄭麗文的「公開言論」踩到美國的核心底線，美方官員直接認定，鄭麗文不是來溝通的，是來挑釁台美互信、利用白宮做個人的政治秀。；美方此舉對國民黨而言，將是毀滅性的重擊。不論國民黨怎麼用「保密」來解釋，白宮放鄭麗文鴿子，就是美方對鄭麗文的「不信任投票」，等於美國官方直接向台灣社會認證「鄭麗文帶領的國民黨，不是美國可以信任的夥伴。」
趙曉慧發文寫道：「美國白宮國安會（NSC）臨時取消與鄭麗文的會面，這是小事嗎？什麼情況下他們會取消跟某人的會面？這絕對是一件外交上的大地震，是極其嚴重的政治訊號！原本親藍媒體都在敲鑼打鼓，宣傳鄭麗文美東時間10日下午要拜會美國國家安全會議（NSC）官員，結果該行程被美方在『未告知原因』的情況下臨時取消了。雖然國民黨中央緊急發新聞稿消毒，痛批是『特定媒體惡意詆毀、行蹤全數保密』，但涉外圈都很清楚：NSC是白宮的大腦，行事異常謹慎、精準，不可能因為行政疏失或『純保密』，讓一個台灣最大在野黨的黨主席在白宮門口人間蒸發。」
趙曉慧介紹：「美國國家安全會議（National Security Council，簡稱 NSC），可說是一個『距離美國總統最近』的幕僚單位。它不屬於任何一個部會，由總統親自主持的跨部會平台，整合各部會的意見，最後彙整出一個『美國國家戰略』呈給總統定奪。NSC是一個每天在處理核武、戰爭、跨國間諜、國家生死存亡的硬核大腦，今天發生北京軍演、台海危機、俄羅斯有異常軍事行動等，將第一份整合報告送到總統桌上。對於台灣的政治人物來說，AIT（美國在台協會）只是初試的窗口，國務院是複試的官員，而白宮NSC才是最後決定『錄不錄取妳』的主考官。」
趙曉慧解釋：「為什麼台灣政治人物這麼重視見NSC？理由只有一個，代表你的資訊直接進入白宮決策圈。台灣政治人物訪美時的接待排序，大致上可以區分五大層級。第一級：國會議員（聯邦參、眾議員）。第二級：AIT（美國在台協會）華盛頓總部官員。第三級：國務院、國防部官員（如副助卿、副助理部長層級）。第四級：白宮國安會（NSC）官員。第五級：總統、副總統級別。因此，能進到NSC體系，通常就已經算是重要政治接觸，代表拿到了美方最關鍵的信任通行證。對台灣政治人物來說，美國在台協會（AIT）只是初試窗口，國務院是複試官員，NSC才是最後決定錄不錄取的主考官。「
趙曉慧分析：「台灣政治人物訪美時的接待排序可分五大層級，一：國會議員，二：AIT總部官員，三：國務院、國防部官員，四：NSC官員，五：總統、副總統，因此能進到NSC體系，通常就算是重要接觸，代表拿到美方最關鍵的信任通行證。每當台灣有重要的總統候選人訪美，最關鍵的『面試』不是去大學演講，也不是去見議員，而是能不能走進白宮西側的艾森豪行政大樓，跟 NSC 負責亞洲事務的資深主任『閉門晤談』。在那個閉門會議室裡，NSC官員會拿出最冰冷的數據和情報，當面測試：『你的國防預算怎麼過？』、『你對兩岸的論述是什麼？』、『你能不能確保美國在第一島鏈的利益？』」
趙曉慧指出，美方雖然會跟在野黨接觸，但他們極度厭惡台灣政治人物「來美國的路上不斷發表損害美方利益的言論」。鄭麗文抵達華府前在舊金山和紐約到處對媒體高喊「賴清德的新兩國論讓台灣陷入戰爭危機」、「台灣不當大國交易的棋子」，這完全踩到美國的紅線，美國不分黨派目前的核心戰略是全力聯台抗中。鄭麗文一邊把台海危機的責任全推給台灣政府、洗白北京，一邊把美國形塑成一個會拿台灣當籌碼的」無良大國」。華府官員會直接認定，鄭麗文不是來溝通的，是來挑釁台美互信、利用白宮做個人的政治秀。為了拒絕對鄭麗文的投降主義背書，美方最直接的手段就是「一刀切斷」。
趙曉慧續指：「其二，美方跟各國政要閉門會談的前提是『高度互信』與『實力對等』。鄭麗文前幾天在波士頓，把參觀『甘迺迪圖書館』的風景照包裝成得到美方『破格接待』的大內宣。這種『拿美方當大內宣道具』的輕浮舉動，在極度講究外交紀律的華府政策圈眼裡非常不入流。妳嘴巴上跟AIT處長谷立言說國民黨很重視台美軍事合作，但妳後台的帳本一拆開之後發現，在立法院硬生生砍掉美方最看重的4700億AI與無人機防禦預算。『言行不一』在華府，絕對是一個致命傷。 美方會認為跟妳談不出實質承諾，繼續見面只是浪費時間，甚至會被國民黨拿照片回去做扭曲的政治消費。」
趙曉慧接著提到：「其三，接待層級『比不上盧秀燕』，乾脆降級或改期以示警告。今年3月，台中市長盧秀燕訪美時，順利進入了白宮西側的艾森豪行政辦公大樓，與國安會『資深主任層級』的官員晤談。鄭麗文這次訪美，處處在行程天數和人數上跟盧秀燕『別苗頭』，要求待遇必須壓過盧秀燕、蔣萬安，以堆疊自己2028的正當性。但美方對她的定性，就是一個『激進、紅統化、且在國內壓不住地方諸侯的空心主席』。美方原本只打算給她極低的層級，甚至傳出一度要把地點從白宮艾森豪大樓，降格改到AIT華府總部。」
趙曉慧直言：「當藍營內部不斷吹牛『獲得破格接待』後，美方為了避免被政治利用，乾脆祭出最冷酷的外交手段：直接取消會面。這對國民黨來說，為什麼是毀滅性的重擊？不論國民黨怎麼用『保密』來解釋，白宮放鄭麗文鴿子，就是美方對鄭麗文的『不信任投票』。盧秀燕順利進去了，黃國昌順利進去了，唯獨國民黨主席鄭麗文被取消。 這等於美國官方直接向台灣社會認證：『鄭麗文帶領的國民黨，不是美國可以信任的夥伴。』這個『白宮吃閉門羹』的消息傳回台灣，鄭麗文這位被美國政府官方認證『不信任』的黨主席，她要為2026縣市長選戰站台輔選時，還剩下多少威信呢？」
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