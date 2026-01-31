國民黨選出29名中常委 陳菁徽等5藍委當選 5台商入列 2/4就職

國民黨今天舉行中常委選舉，共選出29位選任中常委，將於2月4日就職。其中國民黨立委陳菁徽奪得第一，得到1351票，現任中常委曾文培第二，得1096票；現任中常委陳俗蓉第三，國民黨立委羅明才、鄭正鈐、邱鎮軍、黃仁等人也當選中常委。台商系統當選中常委增加至5人，包括陸籍配偶勤彭蓁。

國民黨中常委當選名單。 （圖／國民黨提供）

國民黨第22屆第1任中常委選舉今天進行投開票，由於此次是國民黨主席鄭麗文上任後的首次中常委選舉，也格外引發關注。有別於2年前選舉時，出現登記即當選的狀況，這次中央委員參選意願提高不少，共有45人登記角逐，當選機率約為64%，選情相當火熱。



國民黨下午發布新聞稿指出，國民黨第22屆第1任中常委選舉今天順利完成，共選出29位選任中常委，將於2月4日就職。其中國民黨立委陳菁徽奪得第一，得到1351票，現任中常委曾文培第二，得1096票；現任中常委陳俗蓉第三。



此次共有多名現任中常委競選連任，包括陳俗蓉、曾文培、張育美、高思博、周季融、蔡宜助、王伯綸、黃紹庭、朱珍瑤、鄭正鈐、孫健萍、陳汪全、陳慶齡、邱素蘭、楊博仁、吳尚鷹等人，除黃紹庭、朱珍瑤、孫健萍外，其餘人皆連任成功。



另外，此次當選的29位中常委中，國民黨立委陳菁徽、羅明才、鄭正鈐、邱鎮軍、黃仁、新北市議長蔣根煌、新竹市議員陳慶齡、台中市議員李中為現任民意代表。



同時，在這次鄭麗文競選黨主席時大力相挺的前國民黨立委李德維，也回鍋參選中常委並順利當選，而曾任立法院長韓國瑜擔任高雄市長時期辦公室祕書的王姿茵，此次也以得票數第6高之姿，當選中常委。



根據國民黨公布的新當選29位中常委，依得票順序分別為國民黨立委陳菁徽、現任中常委曾文培、陳俗蓉、國民黨立委羅明才、現任中常委王伯綸、高雄青工總會秘書長王姿茵、台商曾新慧、新北市議員林金結之子林永泰、前中常委游家富、前中常委鄧治平、現任中常委陳汪全、張育美、國民黨立委鄭正鈐。



接序是現任中常委邱素蘭、高思博、楊博仁、新竹市議員陳慶齡、新北市議長蔣根煌、現任中常委周季融、蔡宜助、陸配勤彭蓁、台中市議員李中、前國民黨立委李德維、國民黨立委邱鎮軍、醫界人士凃俊仰、前中常委柯貞竹、救國團主任葛永光妻子車宜靜、現任中常委吳尚鷹、國民黨立委黃仁。

黨內人士指出，相較上次的中常委名單，此次有國民黨立委陳菁徽、羅明才、鄭正鈐、邱鎮軍、黃仁等5名立委當選中常委，按照慣例，立法院黨團總召、書記長將會由黨主席指定中常委，目前立法院就是國民黨最主要的戰場，多名立委成為中常委，有助於讓中常會與民意貼近，讓國民黨發揮更強的監督力量，也可及時反映民意。

黨內人士也表示，值得觀察的是，此次中常委選舉，中國大陸台商系統當選中常委的人數也變多，除獲得連任的王伯綸、陳汪全外，包括鄧治平、勤彭蓁、曾新慧也都是台商，而勤彭蓁也是陸籍配偶，凸顯黨代表對於鄭麗文上任後，國民黨在兩岸關係發展的期待度很高，未來這些台商系統的中常委是否能成為國民黨與中國大陸關係拉近的催化劑，值得觀察。