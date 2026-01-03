國民黨還沒被共產黨騙夠？日參議員石平：腦袋讓驢給踢了

政治中心／劉宇鈞報導

被中國禁止入境、日本維新會中國裔參議員石平近日接受網紅八炯專訪，石平說，國民黨當時就是被共產黨騙，才丟失了中國大陸，如今卻還未覺醒，要和共產黨攪在一起，這就是「腦袋讓驢給踢了」。

石平表示，台灣和中華民國是一回事，和中華人民共和國沒有半點關係，但中共非要說台灣是自己的，「你真是不要臉」，台灣就是台灣，台灣就是中華民國，所以總統賴清德說得很好，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，各是各的國家，就是這麼回事。

石平直言，他不知道國民黨是要反對甚麼，難道國民黨要承認中華民國是共產黨統治的一部分？國民黨從1920年代就一直跟共產黨打交道，但卻一直被共產黨騙、一直上當，最後被共產黨騙到丟了整個大陸地區，結果到現在都還沒被騙夠、還沒有覺醒。

石平痛批，「你說你不傻嗎？你沒腦子啊？」，國民黨必須想想過去的歷史，就是因為當初被共產黨騙了，才失去了大陸，但現在卻還要和共產黨攪在一起，傻的程度若照中國大陸的說法，就是「腦袋讓驢給踢了、腦袋進水了」。

石平強調，實在不知道國民黨是怎麼想的，國民黨作為一個中華民國的政黨，責任就是要保護中華民國台灣有獨立自主生活、不被共產黨佔領，當然在政策上和民進黨可以有爭論，但國民黨至少要站在台灣這邊，不能站去共產黨那邊，他實在不知道為何還有人要把票投給國民黨。

