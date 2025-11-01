國民黨鄭中央副秘書長再增傅崐萁一人

〔記者施曉光／台北報導〕今將上任的國民黨主席鄭麗文日前公布兩波黨務人事案，其中，副秘書長層級名單只有兼任組發會主委的李哲華，但根據該黨今日中午要召開的第21屆114年度中央委員會全體會議議程資料顯示，卻透露新的副秘書長人事，也就是立法院國民黨團總召、政策會執行長傅崐萁。

根據會議資料指出，本次中央委員會全體會議，秘書長依例由中央委員會副主席兼秘書長李乾龍擔任，副秘書長依例由中央委員會政策委員會執行長傅崐萁及中央委員會副秘書長李哲華等擔任。

此外，據傳鄭麗文今天還將在全代會上宣布成立「顧問團」，由前行政院長陳冲擔任財經發展戰略總指導，前內政部長李鴻源擔任永續發展與國土規劃指導。

