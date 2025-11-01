國民黨鄭麗文主席宣誓就職 撥亂反正 開創兩岸和平
(記者蕭文彥台北報導)中國國民黨第22屆第1次全國代表大會今(1)日於台北成功高中舉行，開會典禮中，由中央選舉監察委員會召集人連勝文代表致送新任主席鄭麗文當選證書，鄭麗文與全體黨代表共同宣誓就職，並發表演說。鄭麗文表示，今天的執政黨將司法作為打擊異己、政治壓迫的工具，台灣的民主岌岌可危，台灣的安全隨時可能爆發戰爭威脅，台灣的經貿奇蹟正快速被掏空，國民黨必須振衰起弊、撥亂反正，讓台灣重建新的民主秩序，我們會讓台灣重現善跟正義。
全文如下：
馬前總統、吳前主席伯公、洪前主席柱柱姊、江前主席啟臣兄、朱前主席立倫兄，在場所有全體中國國民黨黨代表先進同志，大家早安，大家好。
這是一個最壞的時代，台海兵凶戰危，全世界高度關注，在過去長期以來，我們所遵守奉行並且創造全世界耀眼經濟奇蹟的經貿遊戲規則，正在激烈重大的變化當中。不僅來自外部挑戰，在我們內部，民進黨長期執政的結果，現在的主政者正一點一點地在侵蝕我們好不容易所建立的民主法治的社會；今天的執政黨完全蔑視國會多數最重要民主核心的遊戲規則；今天執政黨掌握多數媒體，不斷地造謠、抹黑、製造不必要對立跟仇恨，今天的執政黨甚至不惜將司法作為打擊異己、政治壓迫的工具，台灣的民主岌岌可危，台灣的安全隨時可能爆發戰爭威脅，台灣的經貿奇蹟、台灣的護國神山可能正在快速被搬空、被掏空。中國國民黨在這樣的時代當中，如何振衰起弊、撥亂反正，不只是台灣2300萬人，也是全球關心中華民國前途、關心民主政治的人所憂心、所憂慮、所關切的。
各位黨員同志，我們肩上的重任何其沉重？今天的黨，傷痕累累，在我們在座有許多黨工背負的官司來自民進黨的司法追殺。昨夜，我們看到兩位黨工才剛剛交保，回到台北，昨天我們還有黨務一級主管被起訴，但是，國民黨愈挫愈勇，今天我們就是「打斷手骨顛倒勇」。
麗文參選黨主席，鄭重承諾，我將會在第一時間組成司法正義律師救援，我會組成千萬基金，全力地支援、救援我們受到司法追殺的所有黨員同志跟黨工朋友，我們絕對不會讓你們孤單。我們也不能讓民進黨看輕，把國民黨當成「軟土深掘」，我們還有這麼大的重擔，台灣人民還在等著我們，百業蕭條，前途黯淡，年輕人的未來在哪裡？台灣的農民未來在哪裡？勞工未來在哪裡？
各位朋友，我們要把最壞的時代變成最好的時代。麗文一直在思考，這些年，國民黨的轉型，國民黨要如何未來愈來愈強大？我們如何吸引全台灣從底層到金字塔尖端所有精英的人才？我們如何吸引一代又一代的年輕人的投入認同，其實我一直把慈濟當作學習的對象；不可諱言，是台灣在全世界最閃亮的一張名片，因為慈悲大愛無疆，所以不只在台灣，甚至於在全世界，跨越人種、國界，甚至宗教的藩籬，在人類最苦的地方，在最窮的地方，在最需要溫暖的地方，看到台灣慈濟。再苦的地方都可以露出笑容，都可以對未來充滿希望。
麗文向在座所有同志報告，我當選之後，有到花蓮去拜會慈濟上人，我向上人說明，國民黨KMT，K代表的是Kind，是善；M代表是Mindfulness，是正念；T代表是Team，是團隊，眾生平等，在我們國民黨黨內，每一個黨員都是平等的，都是不可或缺的，都是最重要的。所以我希望，未來國民黨不但是最重要、最大的政治團體，也是台灣最重要且最有影響力的公益團體，我們每一個人秉持善跟正念，發揮團隊精神，在我們每一個人所處的社區裡，協助、幫助台灣弱勢，幫助台灣人民。
各位朋友，我在選舉時說過，要讓國民黨從羊群變成獅群，民進黨這麼多年來，將台灣四分五裂，台灣的政治除了惡鬥只有惡鬥，導致20、30年的內耗、空轉，台灣沒有時間了，我們不能再往下沈淪下去了，我們不能再任由仇恨的蔓延。我相信只有愛可以勝過仇恨；我相信只有善可以打敗邪惡。所以，我說，我們是獅群，我們不是狼群，我們不是以暴制暴，我們不是變成第二個民進黨，什麼叫做獅群？我們是草原上的王者，我們要建立新的秩序，我們要照顧所有的弱勢，我們要讓草原成為追逐夢想，有公平正義的地方，所以我們會成為獅群，我們會成為台灣的王者，我們會讓台灣重建新的民主秩序，我們會讓台灣重現善跟正義。
未來，我們每個人走出去，不只代表中國國民黨，而且我們代表才是真的台灣精神、台灣價值，絕對不是青鳥、不是黑熊、也不是民進黨，這就是要撥亂反正的使命。
各位朋友，我們一定會在台灣人民最苦的時候，我們會在台灣人民最危險的時候，我們會在台灣最需要我們的時候，永遠跟台灣人民堅定站在一起。各位，這是中國國民黨對2300萬人最莊嚴的承諾，我們永遠在人民有需要的時候，找得到國民黨，我們就站在人民的身邊，我們就是台灣人民。
各位，今天在座都是中國國民黨的黨代表，你們就是本黨的代表，我希望各位站出去，在台灣的每一個角落，甚至在全球每一個角落，把台灣的正能量，把台灣相信善與大愛的能量，把台灣相信民主、自由、法治、包容的精神，讓全台灣都看見，讓台灣人民都能感受得到。
所以，因為善、因為正念、因為團隊精神，我們可以把現在最壞的時代，從今天開始、從此刻開始、從這裡開始，跨出第一步，不管刀山火海，不管荊棘滿布，因為我們心中有善、有正念，我們堅定的腳步、堅定的信心，要帶著台灣走向光明、迎向希望，這是我們中國國民黨的使命，也是每一位都會跟麗文一起不斷的努力，夙夜匪懈，不達目的絕不罷休。
麗文參選到選舉，只有短短2個月的時間，在這段時間裡，最讓我感動的，受到最大鼓舞的，是我說考慮參選主席的第一天，就來自四面八方認識的朋友，不認識朋友，如果妳當黨主席，我要參加國民黨，如果妳當選主席，我要回來國民黨。在麗文當選之後，短短這不到兩個星期的時間，就有上千位失聯黨員、新的朋友回到國民黨，完成重新入黨的手續。我知道還有更多朋友等待著、期待著要加入國民黨這個大家庭，要成為國民黨的團隊。所以立委在這裡也要向各位報告，我們會積極努力的，歡迎所有新朋友、老朋友回到國民黨。各位是國民黨的黨代表，每一位都有上百位黨員的民意基礎，今天黨主席上任的第一天，要交付給大家重要使命跟任務，我希望在座國民黨所有黨代表，在未來任期當中，每個人，都可以去找到一百位老朋友、新朋友重新入黨，加入國民黨。我覺得這比分攤金更有意義，我希望我們每一位黨代表，未來都成為國民黨的名片，都成為國民黨的代言人，都成為國民黨的化身，透過現有百位黨員，未來新加入的百位黨員，都可以在每個社群、每個基層、每個角落，替人民服務，為國民黨辯護，你們就是國民黨最佳傳聲筒，未來選舉最佳助選員，所以我看到大家都躍躍欲試，我看到大家都心存非常高的期待，我也感受到大家的熱情洋溢爆表，我們要用現在這樣的熱情，用現在這樣的使命感，相信從各位做為一個開始跟起點向外輻射，你們影響200人，200人就可以影響1000人，1000人就可以影響一萬人，我們將近兩千位的全國黨代表，未來就可增加上20萬的黨員。就可以像我說的，增加兩百萬、四百萬、五百萬，乃至於整個台灣多位的支持，就靠各位的努力了。
當然我們也希望各位所接觸的黨員也好、朋友也好，讓他們感受到國民黨的價值，國民黨的努力，我們的共同目標。在這個紛亂時代，國民黨的論述，我們在立法院浴血作戰的時候，每一次爭議，各位都共同幫我們作黨團最好的辯護手。
今天，我們不信真理喚不回，只要我們有勇氣，我們的底氣來源就是對真理、大愛的堅持。各位，中國國民黨從今天開始，我們要有志氣，我們要有骨氣，我們要爭氣給全台灣看，因為我們未來會成為中華民國2300萬人最堅實的底氣。
最後感謝朱立倫主席過去4年陪伴國民黨、帶領國民黨，在勝選的時刻，在敗選落寞的時刻，堅守崗位；也感謝朱立倫主席所率領的全體國民黨團隊，過去四年，你們辛苦了，我也知道面對來自民進黨無情的打壓，想要團滅國民黨，你們委屈了，你們受苦了，但是我們沒有自怨自艾的時間，國家的前途在等著我們，台灣人民在等著我們，我們從此刻起，身上每一到傷痕，都成為我們作戰的盔甲，只要打不死我們的，未來都會使我們更加強大，所以我們有信心我們展現空前團結的力量，向所有全台灣2300萬人許諾，中國國民黨絕對會是捍衛民主自由，中國國民黨絕對會是重建經濟奇蹟，中國國民黨絕對會是開創百年兩岸和平，帶領台灣的最重要的政黨。
