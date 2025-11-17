國民黨酸沈伯洋遭中共通緝「不夠乖」王興煥：替中國站台侮辱台灣
[Newtalk新聞] 中共近日以涉及「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開調查，還發出全球通緝令，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。賴清德總統喊話立法院長韓國瑜率跨黨派立委聲援，卻遭韓國瑜、國民黨立委等人嘲諷，韓國瑜還不以為然譏諷：「自己生病，要別人吃藥」，引起輿論撻伐。台灣基進黨主席王興煥受訪時直言，中國獵捕台灣立委，國民黨卻替中國站台，是對國家主權與民主政治最大的羞辱。
王興煥指出，中國日前對民進黨立委沈伯洋立案偵查，甚至揚言「追捕到案」，這是赤裸裸的跨國威嚇，是一個極權國家對台灣民選國會體制的直接攻擊。面對中國戰狼的瘋狂擴權，賴清德呼籲韓國瑜維護立法院的尊嚴、捍衛台灣的民主機構，韓國瑜的回應卻是冷嘲熱諷「自己生病，要別人吃藥」，甚至反過來要求廢除台獨綱領、撤回「敵對勢力」說，彷彿台灣國會遭威脅不是中國的錯，而是台灣人「不夠乖」。這種邏輯是完全把台灣的尊嚴主權與安全拱手送給中國。
王興煥續指，更離譜的是，立法院民進黨團提案要譴責中國對台灣民選立委進行獵捕時，國民黨不但不支持，國民黨立委羅智強甚至公開嗆聲「反對到底」，還指控沈伯洋「自作自受」。這種說法與北京完全同步，甚至比中國官媒還要積極，替中國的暴行開脫。已經不是「監督政府」，而是「幫中國監督台灣」。民主國家遇到威脅，都會一致對外；只有台灣的國民黨在替對方張目。
王興煥提到，2021年中國制裁英國五位國會議員後，英國上議院與下議院火速通過跨黨派決議，不但譴責中國濫權，更直接禁止中國駐英大使踏入國會。英國的訊息很清楚：攻擊一位議員，就是攻擊整個國會與整個民主制度。反觀台灣，中國對台灣立委「立案偵查」、「揚言追捕」，這是想把台灣立委當成中國法治下的臣民，是對台灣主權的赤裸侵犯。照理說，台灣所有政黨、所有立委都應該站在同一陣線：守護民選國會、抵抗中國威脅，但國民黨卻反其道而行。
王興煥表示，中國伸手抓台灣立委，國民黨為中國助威，中國點名追捕台灣人，國民黨點名台灣人「活該」。這種胳臂往外彎的態度不只是侮辱台灣，更等於公開鼓勵中國未來對更多台灣人進行跨境打壓。這不是政黨之爭，而是國家忠誠的問題，以及民主與專制的抉擇！這不是民進黨的事，也不是沈伯洋個人的事，而是台灣的國會是否還具有主體性、台灣人民是否還擁有自由、台灣是否仍是一個國家該面對的問題。
王興煥強調，若今天中國可以對一位立委「立案偵查」，明天就可以對任何台灣民眾羅織罪名。今天是沈伯洋，明天可能是記者、學者、NGO、甚至任何不符合北京意志的普通台灣人。當中國已經把手伸進來，台灣卻還有人替中國護航，這才是民主最危險的時刻。請國民黨至少像一個在台灣運作的民主政黨，最低限度先捍衛台灣的主權與議會尊嚴。而所有台灣人都應該看清楚，面對中國的跨境打壓，台灣不該屈服苟安，而是像英國那樣一致對外，守住主權與民主的底線。
