國民黨重返府前升旗 鄭麗文：盼兩岸透過和平方式進行和解

今天是民國115年(2026年)元旦，在野近10年的國民黨，黨主席鄭麗文重返總統府前參加升旗典禮。她在稍後參加國民黨舉辦的升旗典禮後受訪，針對兩岸關係也進一步表示，希望兩岸能夠透過對話和交流化解歧異，認識彼此，並透過和平方式進行和解，且在重大議題上合作，為人類社會做出積極貢獻。

民國115年元旦，總統府、各縣市政府及國民黨都舉辦升旗典禮。國民黨主席鄭麗文一早參加府前升旗典禮，她表示，心情很開心也很興奮，尤其遇到立法院長韓國瑜，且和行政院長卓榮泰一起走到府前參與升旗典禮。

鄭麗文稍後並返回國民黨，參加國民黨舉辦的升旗典禮。她在致詞時表示，迎向民國115年的第一道曙光，希望停止內鬥，朝野共同努力，放下歧見，為了國家和人民，突破現有憲政僵局，共同推動重要政策，讓國會能夠正常運作，讓台灣民主政治不要倒退。

鄭麗文也表示，國民黨希望推動更多福國利民的政策，因此國會必須能夠順利運作，也期盼國會通過的政策和預算，政府能夠依照憲法，依法行政。她表示，不僅希望朝野和解，也希望兩岸和解、美中和解、全世界和解，帶來兩岸和平、區域和平乃至世界和平。

鄭麗文在稍後訪時也重申，兩岸同屬一中無庸置疑，希望兩岸能夠透過對話和交流化解歧異，認識彼此，並進行和解，在重大議題上合作，為人類社會做出貢獻。鄭麗文說：『(原音)兩岸分隔超過百年，本來就存在著很多的歧異。在台澎金馬的我們，也有不同的生活方式跟制度，但是我們還是希望能夠透過對話跟交流化解歧異，認識彼此，接下來兩岸能夠透過和平的方式進行和解，甚至於在很多的重大議題上可以合作，相信也可以為人類社會做出積極的貢獻。』

鄭麗文也表示，希望接下來的365天，天天都像2026年的第一天一樣，天天都有新的希望，天天都帶來未來的美好動力和願景，祝福中華民國國國泰民安、風調雨順。 (編輯:柳向華)