國民黨錯了 台灣不是加拿大
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）
加拿大最近突然把中國當成了好麻吉。
新任總理馬克卡尼（Mark Carney）在一月中訪問中國後，中加關係從前總理杜魯多（Justin Trudeau）以來的對峙，瞬間解凍。加拿大政府與中國達成協議，將中國電動汽車關稅從原本的100%大幅降至6.1%，中國則以採購加拿大油菜籽作為交換，答應將84%的關稅降到15%。大動作靠攏中國給全世界看，是為了反制美國總統川普發動的貿易制裁，告訴川普，加拿大也可以不靠美國做生意。
但是當加拿大尚未意識到自己其實在請鬼拿藥單的時刻，國民黨智庫打蛇隨棍上，出面大讚加拿大、英國等國是在「保持自身彈性」，不像賴政府是「死抱美國大腿」，認為幾天後將登場的「國共論壇」，就是在顯示台灣有能力做到政策彈性。前行政院長陳冲亦投書媒體，高度評價加拿大總理在世界經濟論壇（WEF）的演說。陳冲尤其贊同卡尼對「霸權談判」的警告，中型國家若單獨與霸權談判，弱勢方只會陷入「順從下的偽主權」（compliance masquerading as sovereignty），唯有建立集體主權（collective sovereignty），才能在餐桌上擁有話語權，而不是出現在菜單（Menu）上。
陳冲藉卡尼之口，提醒台灣政壇不應誤信只要順從列強就能換取長期安穩，否則可能在「互利的謊言」中失去籌碼，希望卡尼的演說是敲響台灣的警鐘。根據陳冲過往立場，他想說的是，台灣該學加拿大，在面對美國霸權時，應尋求經貿出路和其他戰略自主，而這條路也是中國。
國民黨有志之士一致認同「國共論壇」是請中國「拯救」台灣的浮木，一副台灣被美國綁架的態勢，這是國民黨把中國當「親人」的一貫說詞。不過，以加拿大的例子試圖爭取民意背書，就是歪理了。若台灣所尋求的戰略出口是中國，豈不叫「認賊做父」？全世界唯一想讓台灣的國家主權消失的，不就只有中國嗎？卡尼所說的「順從下的偽主權」，正是台灣若屈服於中國的處境，而國民黨心心念念的國共論壇、口口聲聲的兩岸和平，才叫做「順應強權以換得安穩」，把台灣全體國民擺在國共平台的「菜單」上。
國民黨與陳冲觀點的最大錯置，在於對台灣主權的輕忽。美中都是霸權，但美國沒要併吞台灣，而這卻是中國對台所有政經作為的終極目標。美中之於台灣，在根本基礎上完全無法類比美中VS. 加拿大。
加拿大與台灣確有相同之處，地理位置皆緊鄰強大的霸權國家，不同的是，美國與加拿大都是民主發展深厚的已開發國家，而非中國的極權統治、共產主義國家。中國照三餐對台灣發出要武統的恐嚇威脅，無論在言語上、軍事上、外交上，處處施壓台灣的國際空間，花舉國之力在世界上宣傳「台灣是中國的一部分」、「對美軍購與增加國防是倚美謀獨」云云。
然而，加拿大目前面臨困境，主要來自美國總統川普說大話與瞧不起加拿大的輕蔑、要把加拿大變成第51州的狂語，以及美國對經貿開徵高關稅的壓力，實際上並沒有國家主權被武力強奪的立即危機。加拿大找上中國談經貿，儘管中國企圖以此突破北美門戶，但中國目前並沒有、也不敢有侵犯加拿大主權的意圖，然而，中國卻連一天都無法容忍台灣是個主權獨立國家、無法接受台灣以國家姿態與其他國家正常往來。
卡尼在演說中所提到的，中型國家需要建立的「集體主權」概念，指的是讓多個中型國家匯集能動，以抵抗強權的經濟脅迫，掌握自己的命運。對台灣和其他東亞國家如日本，此刻不正在匯集能量，以抵抗中國的威脅？日本高市首相近來所強調的「台灣有事就是日本有事」論點，正是將主權集體化來反制強權中國，符合卡尼所言「主權的代價很高，但若能共同分擔，就會變得便宜」。
何以國民黨矇起眼睛，就以為看不見中國對台主權威脅？為了反美，硬把加拿大總理的演說斷章取義。國民黨在前往國共論壇前，不妨好好思考卡尼這句話：「與霸權進行雙邊談判，通常不是協商，而是投降。」在國會繼續無理阻擋軍購預算的時候，也請再次聽聽卡尼所言，「主權不再只是紙上的法律定義，而是抵禦壓力的韌性（resilience against pressure）。」
國民黨主席鄭麗文接受外媒訪問時充滿矛盾的說，「要實現台灣安全，應該透過合理的軍事支出，加上與習近平主席談判」，還說無論台灣軍費多少，「永遠難以匹敵中國大陸的軍力」。試問，當台灣完全沒有抵禦壓力的韌性，又有如何保有主權？國民黨能拿什麼與霸權習主席談判？卡尼這句說得更貼切，「當整合本身成為你受制於人的根源時，你就不可能繼續生活在『透過整合實現互惠互利』的謊言中。」 國民黨想方設法包裝呼攏台灣人民，國共論壇叫協商、叫做替台灣爭取另一條經濟替代方案，而這個方案的前提卻受制於北京，互利只是謊言，這不是協商，這就是投降。
