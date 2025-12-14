國民黨闖關反年改修法 藍營市議員：年輕人在意可以上街頭

針對國民黨在立法院闖關反年改修法，北市議員呂家愷表示，「如果年輕人在意可以組個協會，大家一起上街頭」。（翻攝自呂家愷臉書）

國民黨靠著立委人數較多優勢下，前（12）日在立法院三讀闖關反年改相關修法，由於公教人員的年金停砍後，勢必造成退撫基金提早3、4年破產，影響到未來年輕人的權益。藍營新北市議員呂家愷昨（13）日上節目時，「如果年輕人在意可以組個協會，大家一起上街頭，任何的立法委員、政治人物都會聽見你們的聲音」。

立法院日前在藍委人數優勢下，三讀修正通過《公務人員退休資遣撫卹法》《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文，停止退休所得替代率調降年度，且回溯到2024年。

此消息曝光後，引發外界熱議，依照銓敘部之前分析，在沒有修法的情況下，退撫基金可能於2049年破產，但修法後將提早停止調降所得替代率，可能提早3、4年破產。

呂家愷昨天在政論節目《驚爆新聞線》上被問及此事，他認為其他層面應該好好討論看看，要怎麼樣照顧年輕朋友，「至少國民黨一路走來，我們是為這些族群發聲」，那如果年輕朋友對未來在意，「大家可以組個協會，大家一起上街頭，任何的立法委員、政治人物都會聽見你們的聲音，為你們提案、發聲」。

