國民黨隔了9年首發年終！ 藍綠白今年發多少一次看

農曆新年即將到來，年終獎金是一般上班族最期待的。政壇也不例外，民進黨祕書長徐國勇今（23日）表示原則上會維持 1.5 個月年終；國民黨也公布，將在睽違9年首度發放年終獎金。而藍綠白「財力」不同，《中時新聞網》也整理今年三黨年終發多少，供選民瞧一瞧。

徐國勇表示，會維持所有黨務工作人員的最大利益，今年尾牙還規劃抽獎與紅包，目標是讓每一個人都能領到「相當滿意」的驚喜，且每人都有。

國民黨部分，副主席兼祕書長李乾龍日前親口證實，黨籍員工發放個別薪資的三分之一到二分之一比例；他也談到，國民黨財務還是很艱困，但大家去年一年都很辛苦，已經有籌到錢。

除了藍綠，民眾黨部分則是，維持跟去年一樣發放1.5個月。黨主席黃國昌日前曾透露，「去年怎麼發，今年就怎麼發」。

