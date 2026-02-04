國民黨雙北議員參選人聯手 何元楷邀李明璇到汐止發春聯

何元楷今邀李明璇到汐止傳統市場拜年發春聯。（何元楷提供）

有攤商馬上把蔣萬安的春聯貼上攤架。（何元楷提供）

新北市第十一選區（汐止、萬里、金山）議員參選人何元楷，今（4）日上午邀國民黨前發言人、台北市議員參選人李明璇到汐止中正市場，發送台北市長蔣萬安的春聯，以及何元楷與立委羅智強聯名的紅包袋與春聯，祝福汐止鄉親新年平安順心。2人互相拉抬，期望在各自選區都能勝選。

何元楷表示，邀請李明璇來到汐止，是希望青年世代能夠彼此交流，一起為公共事務努力；同時，李明璇目前也投入台北市議員選舉，雙方在理念上相近，透過實際走入市場、貼近民眾，彼此學習地方經營的經驗，也期許在各自的選區都能獲得市民的肯定與支持，彼此能旗開得勝。

將投入台北市松山、信義區議員選舉的李明璇則說，很開心能陪同好戰友何元楷走進汐止的市場，感受到濃厚的人情味，也期許彼此能愈來愈好，一起當上議員，為民服務。

蔣萬安的春聯十分搶手，有攤商拿到春聯後，馬上就貼到攤架上，上百份春聯不到半小時就全部發完。何元楷除向攤商與民眾拜年，也承諾會持續站在第一線，傾聽地方聲音，讓政策真正貼近市民需求。

