國民黨雲林縣長人選出爐 張嘉郡對決劉建國

國民黨提名立委張嘉郡（左）參選2026年雲林縣長，將對決劉建國（右）。（資料照片／陳愷巨攝）





國民黨雲林縣黨部今天（6日）召開委員會議，由黨部主委簡明欽主持，會中綜合地方各界回饋後，決議報請黨中央提名立委張嘉郡參選2026年雲林縣長，相關提名案預計於3月4日國民黨中常會正式確認。對此，民進黨徵召的雲林縣長參選人劉建國表示，國民黨推派張嘉郡參選並不令人意外。

雲林縣黨部簡明欽表示，近年來雲林縣整體發展成果有目共睹，地方普遍肯定縣政團隊的表現，並認為張嘉郡是最適合承接現任縣長張麗善施政成果的人選。他也提到，在縣政發展的關鍵時刻，地方最擔心的是未來施政方向出現大幅變動，影響既有規劃與建設，因此支持由熟悉縣政的人接棒。

張嘉郡則指出，張麗善過去7年在縣政上的努力與成果，鄉親都有感受，而她近2年在立法院，也持續與縣府團隊合作，協助地方爭取中央建設與經費。她表示，未來將持續勤走基層，深入了解20個鄉鎮市的需求，逐步提出具體政見，希望贏得民眾支持，在年底選戰中全力以赴。她也強調，參選不是口號，而是責任，未來會持續傾聽民意，提出讓民眾有感的政策方向，讓雲林能在既有基礎上穩定發展。

劉建國認為，國民黨提名節奏早已明朗，地方政治結構長期固定，相關發展並不令人意外。他表示，未來仍會以自身理念與政策爭取選民支持，讓選民有不同的選擇。（責任編輯：殷偵維）

