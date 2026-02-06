國民黨雲林縣長人選出爐 張嘉郡獲提名：全力以赴打贏選戰

國民黨雲林縣黨部通過提名立委張嘉郡代表國民黨參選下一屆雲林縣長。（圖／張嘉郡辦公室提供）

國民黨雲林縣黨部今（6）日召開委員會，通過提名立委張嘉郡代表國民黨參選下一屆雲林縣長。對此，張嘉郡表示，感謝縣黨部主委簡明欽的肯定，也感謝黨部委員們的支持，她會全力以赴，帶領國民黨的選將，並串連友黨，一起打贏年底的這場選戰。

張嘉郡指出，雲林縣長張麗善過去七年的努力與貢獻，她相信鄉親們都看在眼裡，她過去兩年在立法院，也積極配合縣政團隊的運作，協助地方爭取中央建設與經費，非常了解雲林過去七年的施政方向，未來會在張麗善縣長奠定的基礎之上持續加速前進。

廣告 廣告

張嘉郡強調，自己會持續勤走基層、傾聽民意，了解20鄉鎮市的需求，未來會逐步提出讓民眾有感的政見，徹底讓雲林脫胎換骨。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

白人夫妻懷上「別人的孩子」 誕下黑人女嬰愛痛交織怒告診所

寒假太囂張！6歲女童喊「很閒」 全網瘋寄作業教她做人

辛酸老師2／學校無視學生帶刀上課、作勢毆打老師 校長竟曾扣癌童善款