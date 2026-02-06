國民黨雲林縣黨部全票通過 報請中央提名張嘉郡選縣長

國民黨雲林縣黨部今（6）日召開委員會議，全體委員以拍手方式通過報請黨中央提名立法委員張嘉郡參選下屆雲林縣長，預計在3月4日的國民黨中常會中確定提名案。會議當天共有3項議案進行討論，其中縣長人選提名案成為焦點。

國民黨立委張嘉郡。（圖／中天新聞）

會議開始前，縣黨部主任委員簡明欽表示，現任縣長張麗善帶領雲林縣整體發展的成果有目共睹，7年多來的努力扭轉了雲林長達13年縣政發展停滯的局面。簡明欽指出，在縣政發展的關鍵時刻，若未來的縣長囿於意識形態或施政格局不足，推翻這7年的擘畫，恐使雲林再度陷入停滯。

簡明欽當場請求委員提議下屆縣長人選，並主動推薦立法委員張嘉郡。他指出，張嘉郡自2008年擔任立法委員以來，深入走訪雲林各鄉鎮、熟稔地方需求，問政專業認真，並與張麗善縣府團隊密切合作。張嘉郡成功爭取多項中央補助，包括治水工程經費逾46億元、雲林縣立田徑場21.4億元，以及跨清水溪大橋12.6億元等重大建設。

雲林縣長張麗善。（圖／資料照）

現場委員聽聞張嘉郡的名字時，隨即熱烈鼓掌通過提名案。簡明欽做出結論表示，各界均高度肯定張嘉郡的服務表現，認為她是承接張麗善縣長施政成果的最佳人選，將報請國民黨中常會確定。

會議中，斗六市黨部主任委員、斗六市長林聖爵也提議鄉鎮市長選舉的登記、提名作業應提早進行，不要等到中央提名縣長參選人之後才啟動。林聖爵表示，「基層每天都在問，被問到很煩」，希望黨部能直接做決定。

林聖爵說，就斗六市長選舉而言，國民黨員有發展空間，所以會有很多人爭取，希望黨部將斗六市長選舉提名作業提早、獨立作業。會議主席簡明欽回應表示，若雲林縣長的提名作業在3月4日完成，接著就會進行鄉鎮市長、議員的提名作業。

