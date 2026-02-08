▲看好延續五星施政，促進產業國際化，國民黨雲林縣黨部報請黨中央提名張嘉郡參選縣長。(記者劉春生攝)

【記者 劉峻文／雲林 報導】國民黨雲林縣黨部2月6日召開委員會議，會中一致認為，立法委員張嘉郡形象清新、問政專業、服務勤勉，兼具國際觀與前瞻視野，為表現優異的新世代政治人物，不僅能延續五星縣長張麗善的施政方向，更有助推動雲林產業升級、拓展國際能見度，因此決議報請黨中央提名張嘉郡參選雲林縣長，相關提名案預計於3月4日國民黨中常會確定。

國民黨雲林縣黨部主委簡明欽表示，近年來鄉親對雲林整體發展有目共睹，包括橋梁道路、農水路等基礎建設有感改善；長青食堂服務據點由66處大幅成長至近190處；全縣185所國中小全面裝設先進的水洗式智慧黑板；縣府繼古坑產業加值園區於去年動土後，加速推動「9+1」產業園區布局，促進區域均衡發展。

簡明欽強調，張麗善7年多來的努力，成功扭轉她上任前長達13年縣政發展停滯的局面，使雲林逐步駛上穩健成長的軌道。在縣政發展關鍵時刻，最令人憂心的是未來的縣長若囿於意識形態或施政格局不足，而推翻既有良善規劃，恐使雲林再度陷入停滯，影響整體發展成果。

國民黨雲林縣黨部指出，當前雲林正處於加速前進的重要階段，張嘉郡是延續此一發展路線的最佳人選。張嘉郡自2008年起擔任立法委員以來，深入走訪雲林各鄉鎮，熟稔地方需求，問政態度專業認真，並與張麗善縣府團隊密切合作，成功爭取多項中央補助經費，包括治水工程經費逾46億元、雲林縣立田徑場21.4億元，以及跨清水溪大橋12.6億元等重大建設。

國民黨雲林縣黨部進一步表示，張嘉郡長期為農民權益發聲，積極爭取多項具體政策，包括在立法院率先領銜提案將老農津貼提高至每月1萬2千元、公糧收購價格每公斤提高5元，並促成政府提高農民退休儲金提撥比例及農保喪葬津貼等，展現她對農業與農民的高度重視與行動力。

國民黨雲林縣黨部指出，面對國際情勢快速變化與全球供應鏈重組，張嘉郡憑藉流利的英語能力與宏觀的國際視野，成為國會外交的重要成員，積極拓展國際交流。未來若由張嘉郡擔任縣長，將可進一步將雲林的農業、產業與文化推向國際舞台，同時為雲林學子創造更多與世界接軌的機會。

國民黨雲林縣黨部最後表示，綜合各地回饋意見，各界普遍高度肯定張嘉郡的表現，認為其為承接張麗善五星施政成果的最佳人選。黨部強調，未來縣政發展須「政策接得上、未來走得遠」，雲林方能持續進步、全面升級。