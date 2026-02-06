國民黨雲林縣黨部決議請中央提名張嘉郡 綠營不意外

雲林縣長選戰，目前綠營已提名立委劉建國(前左起)參選，張嘉郡獲國民黨部推薦提名參選。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕國民黨雲林縣黨今(6)日召開委員會議，決議報請黨中央提名張嘉郡參選雲林縣長，相關提名案預計於3月4日國民黨中常會確定。張嘉郡表示，會全力以赴，帶領黨員選將打贏年底選戰，民進黨雲林縣黨部主委、立委劉建國表示，國民黨早成雲林張家主導的樑架，百分百配合張家，對於此人選不會意外。

張嘉郡去年11月21日首度正式表態，將爭取國民黨提名參選下屆雲林縣長，黨內基層人士不斷盼望黨中央可以盡快定於一尊，也希望地方相關提名作業辦法也可以儘速確定。

國民黨部今召開委員會議，由主委簡明欽主持，會中也請求委員提議下屆縣長人選，簡明欽主動推薦立委張嘉郡為最適合人選，現場委員聽聞張嘉郡的名字時，隨即熱烈鼓掌通過。

簡明欽表示，現任縣長張麗善近年對雲林整體發展有目共睹，包括橋梁道路、農水路等基礎建設有感改善，長青食堂也大幅成長至近190處，甚至縣府加速推動「9+1」產業園區布局，促進區域均衡發展。在縣政發展關鍵時刻，最令人憂心的是未來的縣長會因施政格局不足，而推翻既有良善規劃，恐使雲林再度陷入停滯，而張嘉郡是延續此一發展路線的最佳人選。

張嘉郡表示，感謝縣黨部肯定及支持，會全力以赴，帶領黨員選將打贏年底選戰，縣長張麗善過去7年的努力與貢獻，鄉親們都看在眼裡，她也協助地方爭取中央建設與經費，未來會在既有奠定的基礎上持續加速前進，會持續勤走基層、傾聽民意，了解20鄉鎮市的需求，未來會逐步提出讓民眾有感的政見，徹底讓雲林脫胎換骨。

劉建國說，對於國民黨部決議提名張嘉郡一事，並沒有什麼特別的看法，因為國民黨早就已成為由雲林張家所主導的樑架，雲林縣對國民黨來說並不是艱困選區，但顯然他們並沒有想走民主程序，反而是靜待要提名候選人的步調，這幾乎是百分百配合張家，所以國民黨要做什麼事情，外界一定都很清楚，因此對於此人選根本不會意外。

