國民黨青年要求鄭麗文道歉 洪秀柱乾女兒反嗆：想用政治鬧劇墊高聲量選議員

國民黨主席鄭麗文近日參與秋祭並追思最高階共諜吳石在內等人，國民黨前青年部副主任丁瑀（左）昨稱，吳石是歷史認證的共諜，鄭麗文此舉已踐踏中華民國尊嚴。（圖／丁瑀提供）

國民黨主席鄭麗文近日參與秋祭並追思最高階共諜吳石在內等人，國民黨前青年部副主任丁瑀昨稱，吳石是歷史認證的共諜，鄭麗文此舉已踐踏中華民國尊嚴；他今（10日）更將前往國民黨中央黨部要求鄭出面道歉。對此，前國民黨主席洪秀柱乾女兒、前國民黨中央委員黎子渝痛批，丁瑀只是在踩低主席，想用政治鬧劇墊高聲量。

丁瑀昨說，國民黨主席應無時無刻不捍衛中華民國，因此他對於鄭麗文公然參與叛國賊吳石相關紀念活動，以及公開說發動全面侵略烏克蘭戰爭的俄羅斯總統普廷不是獨裁者等不恰當行為與刺激性言論，感到震驚和失望。

丁瑀表示，吳石就是歷史認證的共諜，鄭麗文非但沒有公然譴責，反而還公開出席相關紀念活動，此舉絕對是一種踐踏中華民國尊嚴的行為。他說，吳石固然不重要，重要的是維護中華民國權益，而不是一昧的媚共，甚至幫中共的盟友普廷說話。

丁瑀進一步指出，今天將前往中央黨部，呼籲鄭麗文應當正視錯誤出面道歉；對此，黎子渝反批「記得把大腦帶上再來談中華民國」。黎子渝說，丁瑀稱鄭麗文踐踏中華民國尊嚴、媚共，看起來義正詞嚴，其實邏輯破碎。

黎子渝表示，「吳石是歷史認證的共諜」這句話，是丁瑀講的，不是歷史定論。她認為，吳石的定位本來就極具爭議，其為軍統高層，在內戰與情報戰交錯下被處決；是犧牲者？還是滲透者？史家至今仍無共識，「你一句話蓋棺定論，這不是史觀，這是盲從。還要主席公然譴責？」

黎子渝提及，鄭麗文說「普丁不是典型的獨裁者」，是針對政體類型、國際操作與美中俄角力的戰略分析。結果丁瑀一聽到「不是獨裁者」，立刻啟動劇本「媚共、背叛、幫中共說話」，這不是外交評論，這是道德反射，這樣的人真的適合當政治人物嗎？

黎子渝批，丁瑀沒有宏觀視野，只有廉價情緒；不是國際論述的參與者，而是被「國際世界觀」這種虛構又高尚的道德模板牽著走的傀儡。尤其丁瑀稱國父孫中山外曾孫王祖耀拜會鄭麗文吃閉門羹，是踐踏青天白日，但不是誰報個祖上名號，全黨就要立正站好、倒茶奉上。

黎子渝說，中華民國不是祖產，也不是宗親會；是靠每一個憑理想、靠實力撐起來的人活下來的；只能說恭喜丁瑀被綠營完全同化，攻擊語法跟民進黨操作鄭麗文時一模一樣。這根本不是理念戰爭，而是丁瑀在踩低鄭麗文，想用政治鬧劇墊高自己的聲量，「我們都知道你想要選議員，沒有聲量人氣，壓力很大；但偏激的打法只會讓真心期待藍營團結的選民，從此鄙夷你」。



