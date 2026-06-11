國民黨預計7月提名連任縣市長 許淑華強調全力配合黨中央

許淑華強調自己全力配合黨中央的安排與規劃。（記者扶小萍攝）





年底選舉尚有數月，國民黨中央傳預計7月1日會正式提名6名連任的縣市首長，包括南投縣長許淑華在內，不過卻也傳出部份首長認為時間太早，許淑華11日下午表示，黨中央自有其規劃，她會遵守中央的安排予以全力配合，由於自己是現任首長，一切縣政工作都按部就班的在進行中。

國民黨預計7月初正式提名基隆、台北、桃園、南投、苗栗等6個縣市連任首長，不料卻也傳出有人不願意過早進入選戰模式。

南投縣長許淑華針對此議題表示，她是尋求連任的首長自然是不需要太早進行提名，不過她理解黨中央，由於全國黨代表大會是定在7月25日，當然要在7月25日前完成提名作業，個人則完全是配合黨中央的運作。

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許淑華瞭解表示有些是新任參選同志，需要及早就定位，也希望減輕不同負擔，對於連任者而言，既有縣政工作都在推動中，按部就班就可以了，確實不用那麼早提名。不過黨中央有其規劃，尤其配合全代會的時間，她只會全力配合。

許淑華也說並不清楚有那幾位有「異見」，就全代會日期來看，7月1日或7月份的時間都差不多，晚或提早一週沒有太大差別，全代會時程已定，主要是配合此時間。全代會時間已壓在7月25日，除非是全代會時間延後，提名或可往後一點，黨中央既已定時間，應該有其後續的規劃作業，例如跨縣市聯合造勢等活動，各縣市如何串聯等，不論如何規劃，她都是堅定配合黨中央的安排。



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