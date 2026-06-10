國民黨預計7月1日提名6縣市長拚連任 傳部分首長拒絕「不想太早進入選戰模式」

國民黨主席鄭麗文目前人在美國訪問，中常會暫停召開兩周，鄭麗文回台後就將召開行動中常會，全代會前將先去台東與澎湖，這被黨內認為是較為藍軍也不排斥鄭麗文到場的縣市；而目前還有包含基隆、台北、桃園、南投等6縣市藍軍首長是連任，黨中央預計7月1日的中常會上提名這些連任首長，但卻傳出部分首長不願這麼早被提名的聲音。



國民黨全代會將在7月25日在北市成功高中登場，本次全代會與26年底選舉的競選主軸是「拚和平、顧人民、台灣贏」，在全代會前鄭麗文將召開行動中常會，首站選擇台東縣，第二站選擇澎湖，由於鄭麗文親中路線對於要爭取過半選票的縣市首長來說，不見得是好事，因此也被認為，全代會前選擇的行動中常會地點，是較為偏藍軍或軍公教多數，較能接受鄭麗文去輔選的地區。



也因此，在全代會後，黨內也在觀察如高雄市、台北市、新北市等指標或是激戰區何時安排鄭麗文行動中常會與輔選；只是在召開全代會前包含基隆、台北、桃園、南投、苗栗、馬祖等地區，爭取連任的首長照慣例都要完成提名，因此黨中央預計7月1日的中常會上提名這些連任首長，但卻傳出部分首長不願這麼早進入選戰模式，不想太早被提名，畢竟到7月25日之前，還有8、15、22日3個常會可供提名。



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