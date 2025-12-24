國民黨首波縣市長提名 鄭麗文盼2026翻轉南台灣

國民黨今天(24日)正式進行2026年地方選舉首波縣市長提名，確定由立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉分別競選台南市長、高雄市長、屏東縣長，並提名台東縣議會議長吳秀華參選台東縣長。鄭麗文期許國民黨能在明年地方選舉翻轉南台灣，且在台東成功連任。她並強調國民黨明年一定要勝選，進而邁向2028年政黨輪替。

備戰2026年地方選舉，朝野各自積極進行人選盤點作業。國民黨24日正式在中常會上通過首波縣市長提名，確定推派國民黨立委謝龍介參選台南市長、國民黨立委柯志恩出征高雄市長、國民黨立委蘇清泉競逐屏東縣長、台東縣議會議長吳秀華競選台東縣長，獲與會中常委一致鼓掌通過。

國民黨主席鄭麗文表示，謝龍介、柯志恩和蘇清泉在2022年就投入台南市長、高雄市長、屏東縣長選舉，即使敗選，仍有相當傲人的成績，雖敗猶榮、愈戰愈勇。鄭麗文感謝他們三人堅守崗位、持續深耕地方，希望國民黨明年能夠翻轉南台灣。鄭麗文：『(原音)明年台南、高雄、屏東這一戰不是只是台南、屏東、高雄的翻轉而已，它是有高度歷史意義的神聖一戰。所以我接下來逐一介紹3位候選人，未來中國國民黨全體同志要做他們最堅實的後盾。』



國民黨今天(24日)正式進行首波明年縣市長提名，確定由立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉出征台南市長、高雄市長、屏東縣長，以及提名台東縣議會議長吳秀華參選台東縣長。鄭麗文期許國民黨在明年地方選舉，能夠翻轉南台灣，並在台東成功連任。(趙婉淳 攝)

鄭麗文指出，目前藍營執政縣市首長表現優異，包括基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘都確定會徵召提名競選連任。黨中央與他們討論後，將以推動市政為最優先考量，因此會安排在明年適當時機提名，避免選戰時間拉得過長。她並強調國民黨在明年地方選舉一定要勝選，希望能夠保護台灣、穩定政局，邁向2028年政黨輪替。

此外，鄭麗文也提到23日下午她在國民黨副主席李乾龍陪同下拜會前立法院長王金平，她肯定王金平從政50年來對國民黨貢獻卓著，在全台灣人脈寬廣，因此邀請王金平擔任國民黨最高顧問，王金平也當場答應。鄭麗文說自己最快會在明年1月初再度拜會王金平，正式請他出任國民黨最高顧問。

鄭麗文並指出，王金平強調目前最重要的使命與願望就是促進台灣內部和諧與團結，以及全力推動兩岸和平，她非常認同王金平的願望，也認為台灣內部不能再內耗下去，更不能再製造莫須有的仇恨。(編輯：宋皖媛)



