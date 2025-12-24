國民黨首波縣市長提名3＋1出爐 台東推吳秀華對決陳瑩

台東縣長選情升溫，國民黨確定由台東縣議會議長吳秀華（左）出征，民進黨則提名立委陳瑩（右）代表參選，上演一場卑南族媳婦對決卑南族女兒的選戰。（蔡旻妤攝）

國民黨中常會今天（24日）通過明年縣市長選舉第一波提名，除了之前傳出的台南市提名立委謝龍介、高雄市的立委柯志恩、屏東縣的立委蘇清泉之外，另外新增台東縣議會議長吳秀華；吳秀華將對上民進黨立委陳瑩，上演一場卑南族媳婦對決卑南族女兒的選戰。

據了解，會加演台東場，主要也是地方反映僅吳秀華表態參選縣長，黨內情況相對單純，而民進黨早在兩個月前就確定人選，希望國民黨能夠盡早完成提名；因此，黨中央提名審核委員會議也從善如流，黨主席鄭麗文昨天拜訪前立法院長王金平，也當面告知此事，希望王金平在縣市長選舉多多協助。至於現任縣市長尋求連任雖然早確定提名，但時程則尊重現市長本人。

雖然台東縣被名嘴列入藍營執政縣市五大危險選區名單，但黨內評估當地板塊本就藍大於綠，且地方已經完成整合，對於選情是「審慎樂觀」。黨內的評估不是沒有原因，因為國民黨在台東縣長期執政，僅徐慶元曾以親民黨籍當選過一屆縣長，但還是被視為泛藍的底，陳瑩的父親陳建年連任兩屆縣長，但掛的也是「車輪旗」。

由於台東選民結構的關係，「卑南族女兒」的身分，成為搶攻原住民選票的一大優勢，加上5屆立委的資歷和高知名度，陳瑩被視為民進黨「距離台東縣長最近的人選」；除了陳瑩本身的條件，綠營也鎖定地方三大家族，饒家、黃家、吳家的矛盾以及吳家在地方上的爭議猛攻。

縣長饒慶鈴2012年參選立委落敗，也是從政之路的唯一敗績，就是當時泛藍分裂，吳秀華的胞兄吳俊立以無黨籍身分參選，造成雙方兩敗俱傷。2018年吳俊立的前妻、前縣長鄺麗貞以無黨籍身分參選縣長，但只拿下2.55%選票，最後沒有對饒慶鈴選情造成影響。

過去饒家和吳家因為選舉恩怨種下心結，被視為藍營的選戰「未爆彈」，但除了黃健庭擔任黨秘書長期間積極化解串連，與吳俊立和饒家都有相當交情的王金平也居中穿梭，據悉，地方派系其實早已經完成整合，彼此都「各安其位」，希望一致對外確保2026台東依舊是藍天。

