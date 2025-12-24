國民黨首波縣市長提名3+1出爐！ 鄭麗文聘王金平最高顧問「駁不合」

國民黨今（24）日中常會通過首波2026地方首長選舉提名名單，3+1縣市徵召人選分別為台南謝龍介、高雄柯志恩、屏東蘇清泉、台東提名議長吳秀華。國民黨主席鄭麗文同場也宣布，將聘前立法院長王金平為國民黨最高顧問，駁斥「鄭王不合」傳聞。

鄭麗文指出，昨天在國民黨副主席兼秘書長李乾龍陪同下，特別前往拜會王金平院長，目的是正式提出邀請，希望能聘王金平為國民黨最高顧問。

鄭麗文表示，王院長從政50年來對國民黨貢獻卓著，在全台人脈寬廣，他在退而不休這段時間，國民黨仍希望他能持續做出貢獻。鄭說，不管是王金平豐沛的人脈、在社會各界的威望，以及與黨內同志過去熟悉的互動，王院長都願意繼續為國民黨盡一份心力。

鄭麗文還說，王金平是「古道熱腸的公道伯」，對晚輩照顧不遺餘力，過去自己擔任不分區立委期間，立法院長就是王金平，也養成固定向他請益的習慣。

而王金平日前在高雄舉辦餐會，未邀請鄭麗文引起議論，王還說「柯志恩才是代表國民黨」，讓鄭王不合傳聞甚囂塵上。

鄭麗文今澄清，在高雄舉辦院長不希望鋪張、高調，一開始就定調「在地」，高雄在地黨籍主委就是柯志恩，因此引起一些不必要的誤會、聯想。

同場鄭麗文公告通過首波2026「艱困選區」提名，分別是台南市、高雄市、屏東縣，徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉，台東縣則一併提名議長吳秀華，將挑戰延續現任縣長饒慶鈴的藍色執政。

責任編輯／洪季謙

