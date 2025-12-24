國民黨首波重點縣市長提名 徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉等人再戰南部三縣市

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨面對明年2026地方選舉，也將自年底開始啟動縣市長選舉提名作業。國民黨中常會今（24）日將正式通過首波提名，包括台南市、高雄市、屏東縣將分別徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉等人參選，另外今也將新增提名台東縣議會議長吳秀華。

國民黨南部三縣市長選舉上次就提名謝柯蘇三人代表參選，未成功當選但仍持續在地方經營，且得票成績都不差，因此本屆選舉三人都準備捲土重來，黨內也無競爭者，成為首波提名對象。

吳秀華是前台東縣長吳俊立胞妹，此次在地方表態參選，以「卑南族女兒」身份對上「卑南族媳婦」由民進黨提名的原住民立委陳瑩，且藍營在台東情況相對單純，因此黨中央因應地方意見提早提名。



