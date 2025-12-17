國民黨首波「黨員培訓」 鄭麗文將全台授課

總統指「在野獨裁」，鄭麗文酸「像男人生小孩」。(圖/TVBS)

總統賴清德，近日指控藍白兩黨，將台灣推向「在野獨裁」。今天（17）國民黨主席鄭麗文，在中常會上，就花了13分鐘大罵總統，並表示，就好像男人不會生小孩，「在野不可能獨裁」，發話要跟綠營長期抗戰。因此，國民黨也要啟動首波黨員培訓，從12月底開始，身兼「革實院長」，將在台北、台中、高雄，親自授課。

總統指「在野獨裁」，鄭麗文酸「像男人生小孩」。(圖/TVBS)

鄭麗文在17日的中常會上花了13分鐘嚴厲批評總統賴清德，她強調在野是沒辦法獨裁的，就像男人不會生小孩一樣，並質疑總統的民主素養。鄭麗文形容賴清德的行為是「坐在地上耍賴」，並連續質問「你幾歲啊，請問賴總統，你幾歲啊？你想讓誰哄你？」

廣告 廣告

但在大罷免大失敗，大半年之後，國民黨的嘉義市黨部，17號上午又遭到檢調大搜索，因為罷免民進黨立委王美惠團體，涉嫌冒名連署檢調傳喚13名黨工。鄭麗文認為，賴清德沒有要放過國民黨，也沒有要放過台灣和台灣人民，因此國民黨必須自救、自立自強。

面對這些情況，鄭麗文誓言要率領藍營從「羊群變成獅群」，國民黨中央已廣發黨員信，計畫展開第一波的黨員培訓，名為「黨員reset拓點計畫」。身兼革實院長的鄭麗文將親自在北中南三地為約5000名新進和回歸黨員授課，意在培養新人。這項行動可能也是因為在前主席朱立倫時期培養的「萊爾校長團隊」全數離開，導致鄭麗文率領的黨中央，在空戰方面陷入斷層。

此外，鄭麗文還計畫調整朱立倫任內的黃復興改革，已責成副主席季麟連召開「黃復興再造籌備委員會」，計畫將「退伍軍人部」恢復為「黃復興」名稱，並強化其組織功能。國民黨文傳會主委吳宗憲表示，這是組發會主管的業務，目前組發會還沒有把相關資訊告知他。這些組織重整措施旨在兌現選前承諾，並在未來選戰中發揮功用。

更多 TVBS 報導

許智傑自詡最大公約數 邱議瑩酸爆一句：那新潮流為何2人要選？

幕後／政院不副署「僅救急」 黨內盼賴清德續提名大法官

誰吃虧？賴卓不副署 明年新興計畫卡2千億

做伏地挺身被愛貓嚇！ 王世堅自嘲：頭殼有洞

