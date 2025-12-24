國民黨首波2026縣市長提名 謝龍介、柯志恩等4人攻艱困選區

國民黨首波縣市長提名，左起依序為立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉及台東縣議會議長吳秀華。（翻攝臉書粉專）

2026地方大選各陣營持續布局，國民黨今（24日）通過首波縣市長提名，徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉及台東縣議會議長吳秀華，4人將代表藍營分別出戰台南、高雄、屏東、台東，目前民進黨僅拍板台東由立委陳瑩出戰，其他都還有待黨內初選、評估。

國民黨前立委陳以信原本有意爭取參選台南市長，22日發表聲明，指出因內參民調顯示謝龍介為黨內最強候選人，因此願意退讓並全力協助，今（24日）國民黨中常會也正式拍板2026縣市長首波提名，其中台南市確定由謝龍介出戰，柯志恩選高雄、蘇清泉選屏東、吳秀華選台東。

廣告 廣告

國民黨主席鄭麗文表示，原本規劃第一波提名聚焦國民黨現有執政的縣市，但經過討論後，認為現任地方首長應以推動縣政為優先，不宜太早進入選戰模式，所以首波布局在艱困選區，包括台南、高雄、屏東等。

藍營首波提名聚焦艱困選區，對比民進黨名單，4地僅台東縣確定由陳瑩出戰，其中台南、高雄還有待黨內初選，屏東則由現任縣長周春米爭取連任；此外，民進黨今原定舉行提名記者會，原本有意徵召立委陳素月參選彰化縣長，不過黨內發生歧見，今以北捷公安事件為由，臨時將記者會順延一週。





更多《鏡新聞》報導

涉收賄711萬安插廠商當特助遭求刑10年 鄭天財喊冤：錢沒進口袋

喜曬「做愛心」合照才驚覺遭騙 江和樹報案：傷害不大侮辱性極強

陳以信民調輸了！全力輔選謝龍介拚台南市長 陳亭妃發聲