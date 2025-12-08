國民黨駁「三條件換鄭習會」 尚毅夫細數立法案動太巧：幾乎都對上

政治中心／程正邦報導

針對平面媒體報導國民黨副主席張榮恭日前訪問中國，與國台辦主任宋濤會面時，北京開出「三條件」要求國民黨在立法院配合，藉此換取「鄭習會」在農曆年前後登場，國民黨今（8）日嚴正駁斥報導不實。然而，資深媒體人尚毅夫對比對國民黨近期立院作為，與傳聞中的北京「條件清單」高度吻合，質疑:「立院法案動得太巧、太快幾乎都對上」。

陳又新指出，中國要求國民黨擋下國防預算，是要斷掉台灣一切外援。（圖／新台派上線）

北京開出「門票」？傳言要求擋軍購、修國籍法

據《自由時報》報導，北京對國民黨提出的三項要求，包括在立法院阻擋民進黨政府的軍事採購特別預算、推動中國配偶取得身分證年限由六年改為四年（陸配六改四）、以及停止所有涉及反共或限制兩岸交流的國安法立法進程，甚至取消國民黨章中「反共」的文字。

三立政論《新台派上線》主持人李正皓對這則獨家報導的訊息來源橫跨北京涉台系統和國民黨內部感到極度詭異，認為其內容直接揭露了交涉細節，若內容為真，國民黨此舉恐已踩到國安法的紅線。

傳出宋濤明確要求國民黨「以中國統一為目標」。（圖／新台派上線）

律師陳又新分析，國民黨若有所求，例如促成「鄭習會」，在談判上自然就會處於劣勢，讓北京有開條件的空間。宋濤轉達的三項要求，其目的性非常明確：要求國民黨阻擋軍事採購預算，形同「拔掉武力」，旨在削弱台灣的國防能力；推動陸配六改四、鼓勵中國人民來台投資交流，以利從內部滲透與控制；最後，要求國民黨以「中國統一」為目標。

李正皓認為，報導中連宋濤在會面中當著少數人痛斥日本首相及政府的細節都能傳出，顯示北京對「鄭習會」的掌控和談判過程的訊息洩露非比尋常。

尚毅夫說，國民黨可能將黨章中的「一中各表」偷換成中國傾向的「各表一中」。（圖／新台派上線）

立院議程驚人巧合：多項「對應法案」齊發

儘管國民黨嚴正否認，但尚毅夫認為，宋濤在會談中提及陸配權益、兩岸統一、以及對軍購表示反對，要求「不要挑釁」，這些內容在兩岸交流中經常談到，因此會談中出現這些話題並不意外，但他對此是否為見面的「前提門票」則持保留態度。

不過，尚毅夫特別點出，傳言中「農曆年前後」（2月16日除夕）舉行「鄭習會」的時機點非常巧妙，因為立法院的會期將在1月31日結束，這正好提供了一個檢視國民黨在本會期「表現」的觀察期。

他進一步檢視立法院本會期的國民黨相關提案和作為，指出多項議案與傳言中的北京條件高度吻合。在陸配權益和促進交流方面，翁曉玲提案取消大陸繼承遺產200萬限制；提案修訂《國籍法》，容許參政權可維持「中華人民共和國國籍」；提案將陸配身分證取得年限由6年變更為4年。

李正皓指出，「鄭習會」傳出安排在年曆年前後，剛好是檢視國民黨立法院這個會期的表現。（圖／新台派上線）

國防預算全被擋！國民黨推的案子「全下去」

此外，陳玉珍提案的離島經濟示範區條例（允許大陸法人機構進駐），在12月2日突然從經濟委員會抽出「逕付二讀」，跳過實質審查，這些行動直接呼應了北京要求放寬對大陸人民往來經商的限制。

更關鍵的是在國防和軍購方面，在12月2日的程序委員會中，國民黨對軍購特別條例預算採取「暫緩列案」。此外，115年度中央總預算中，高達9495億元（佔GDP 3.32%）的國防預算，自9月底以來，因國民黨與民眾黨的程序杯葛，至今仍停滯在程序委員會，無法排定行政院長報告和付委審查。

陳又新指出，國民黨和北京談條件換「鄭習會」已踩到國安紅線。（圖／新台派上線）

尚毅夫質疑，國民黨要推動的案子「全部都下去了」，而國防特別預算及中央總預算中的國防公務預算則「全部被擋」，這一切的巧合與時程，顯示北京所開的「三條件清單」並非空穴來風，國民黨將黨章中的「一中各表」偷換成中國傾向的「各表一中」，他都不意外。

