國民黨駐美總支部「國旗飄揚」 管中閔嘆：真正在中華民國的人卻似乎急著拋掉這招牌

管中閔在美國看到國旗飄揚有感而發。（翻攝自管中閔臉書）

前台大校長管中閔近日到美國舊金山，經過「中國國民黨駐美總支部」看到青天白日滿地紅的國旗飄揚，好奇是什麼力量讓這些人多年來始終在異域堅持中華民國，反而是真正在中華民國的人卻似乎急著要拋掉這塊招牌。

管中閔在臉書發文分享，近日坐渡輪到舊金山市區閒逛，一路走到40多年沒去過的「華埠」，即華僑聚集的社區，他猜想在經歷多年後，華埠應該早已淪陷，沒想到許多會館的舊建築上面，仍有多面中華民國國旗在飄揚。

管中閔也來到市德頓街（Stockton Street），發現「中國國民黨駐美總支部」仍然矗立於此，上面同樣也有國旗飄揚，他好奇「不知道還有多少人知道有這麼個支部？」

根據中國國民黨駐美國總支部的介紹，該部的歷史可以追溯到中華民國成立以前，孫中山在1905年於東京成立「中國革命同盟會」後，美國華僑李是男加入並回到美國華埠組織同盟會，當時註冊名為「少年中國會」。後來辛亥革命成功，中華民國成立，中國同盟會改組國民黨，美國的同盟會也跟著改名「三藩市國民黨美洲總支部」，至1928年才定名為中國國民黨駐美國總支部。

管中閔說道，同條街上還有一棟和合總會的樓，樓雖斑駁，但也是國旗飄揚。他有感，不知道是什麼力量能讓這些會館多年來始終在異域堅持中華民國，但中華會館似早已不掛國旗了，「而真正在中華民國的人卻似乎急著要拋掉這塊招牌。」

