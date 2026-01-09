國民黨驚傳內鬥！「他」想挑戰傅式王朝被踢出民調 張亞中開嗆了

即時中心／高睿鴻報導

「傅徐體制」稱霸花蓮政壇多年，現國民黨團總召傅崐萁、其妻徐榛蔚，已輪流擔綱縣長十幾年；但如今，徐的第2任期進入尾聲，故外界頗關注，未來誰能接班大位。不過，國民黨籍媒體人何啟聖日前突然宣布，他將投入花蓮縣長選舉，並要求黨舉辦初選，讓自己能與其他候選人競爭，豈料，藍營花蓮縣黨部決議，僅讓吉安鄉長游淑貞、花蓮市前市長葉耀輝以全民調方式競爭；眼見何遭排除，孫文學校總校長張亞中表態，不接受黨部的決定。

身為孫文學校總校長辦公室主任，何啟聖近日表達想參選花蓮縣長，更開嗆傅崐萁為花蓮王、民主的恥辱，自己打算終結其王朝。他之前憤怒批評，人稱「花蓮王」的對象，不是秀麗山海或璀璨文化，而是傅崐萁的代稱；何表示，多年來，傅崐萁、徐榛蔚輪流掌控縣政與政治資源長達23年，縣長、立委、政治影響力彼此接力，形同家族輪替、權力世襲。

「而如今，更堂而皇之、毫不避諱地，規劃由吉安鄉長游淑貞接班，彷彿花蓮的未來，只存在於『傅氏王朝』政治家族的行事曆當中」，他說。何啟聖也回顧，傅曾因內線交易、操縱股市，遭判刑定讞並入獄服刑；花蓮主政期間，又爆發理想大地土地交易的鉅額利益爭議；地震重建善款與公款，屢遭質疑用於個人政治行銷，甚而有捐款人要求退還善款。他因此總結說：「對外，他踐踏市場公平；對內，則傳出打壓善盡監督職責的黨籍縣議員，讓監督者成為被『處理』的對象」。

然而，就在他公開向傅家「下戰帖」後，藍營花蓮黨部卻回應，僅有游淑貞、葉耀輝能以全民調方式競爭，獲勝者取得競選花蓮縣長資格。對於黨的決定，黨內大老張亞中感到不滿，今（9）發文表示，明確不接受花蓮縣黨部的決策。他痛批，此決定未經任何實質說明、未與當事人溝通，卻將已公開宣示參選、並正式向黨中央表達參選意願的何啟聖，排除於提名機制之外。

張亞中強調，孫文學校不接受這樣的決策，「我們的不接受，並非基於個人好惡，也不是為某一特定候選人討公道；而是因為這樣的作法，再次動搖百年政黨得以存在的根本，即『公平的制度』」。他表示，花蓮縣黨部的作為，是本黨民主原則的倒退；何啟聖具備黨籍、也有法定參選資格，並已依黨章精神，主動向黨中央表達參選意願，願意接受公開檢驗、制度競爭。

國民黨籍媒體人何啟聖。（圖／民視新聞）

張亞中強調，以上這一切，完全符合中國國民黨現行《黨員參加公職人員選舉提名辦法》的規範。然而，花蓮縣黨部卻以「黨籍、戶籍不在花蓮」為由，將其排除於提名程序之外。「問題在於，這樣的門檻，究竟依據何在？翻遍黨內提名辦法，並無任何明文規定，要求參選者之黨籍或戶籍，須預先設於參選地。依法，只要符合選罷法規定，於選前遷入，即具備參選資格」，他說。

更何況，張亞中表示，翻看過往黨內徵召案例，亦不乏跨區、甚至先徵召後入黨的前例。「因此，花蓮縣黨部是選擇性適用規則，是人為設限」，他說。張亞中強調，排除競爭不會帶來團結，只會坐實「內定」質疑；他更指，國民黨當前最迫切的課題，是重建社會信任，但若要談信任，不可能靠踐踏制度換來，而是靠開放競爭、讓民意作主累積。

張亞中認為，何啟聖主張的正是初選制度競爭；他所拒絕的，是排他性門檻、是「只准特定人選參加」的封閉作法。張痛批，從程序起點就排除異議與挑戰者，非但無助於整合，反而讓外界更加確信，花蓮政治仍遭少數勢力壟斷、藍營改革仍然停留在口號層次。張亞中擔憂，國民黨中央若不能及時修正，必然公信力掃地、不再受人尊重。

他繼續說：「如果今天，連一位具備完整資歷、願意承擔風險、公開挑戰結構問題的黨員，都能在沒有說明、沒有程序的情況下被排除，那國民黨要如何說服社會，真的準備好改革？又要如何向年輕世代解釋，什麼叫『黨內民主』？」

孫文學校總校長張亞中。（圖／民視新聞資料照）

張亞中認為，任何一個自稱民主政黨的組織，都不應害怕競爭；真正該害怕的，是連競爭的門都不敢打開。而花蓮的問題，將是國民黨新任主席是否會改革的試金石，「我們正在看，現在的黨中央，能否真正與捍衛民主程序正義」。孫文學校再次強調，想要的是制度，而非踐踏制度產生的人選；「我們支持的，是一套能讓任何人公平競逐的制度。不是保證誰當選，而是保證每位符合資格的同志，都能站在同一條起跑線上」，張亞中說。

因此，孫文學校全力支持何啟聖所提出的3項正當訴求：第一、公開說明排除其參與提名程序的具體理由與依據；第二、立即恢復其參與黨內提名機制的基本權利；第三、回歸民主政黨應有的程序正義，讓制度，而非少數人，決定結果。

張亞中說，花蓮不是任何人的私有領地，國民黨也不應成為任何派系或家族操作的工具。他更表示，如果今天的國民黨，連「讓人參選」的勇氣都沒有，那麼就不該奢談「贏回民心」。

