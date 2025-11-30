即時中心／高睿鴻報導

國民黨自前陣子改選主席期間，便不斷傳出茶壺風暴，尤其前台北市長郝龍斌、前中廣董事長趙少康等人，公開抨擊其他黨主席候選人，疑似接受「境外網軍」支援、甚至指控中共介選。結果現在又傳，兩位親藍媒體人陳揮文、「歷史哥」李易修，先後失去主持工作，引發輿論譁然。對此，前藍委邱毅又將炮口對準自家人，直言說：「幕後主導這兩項人事調整的是誰？有很多種不同的傳言，不過我判斷是趙少康」。

近期接連傳出，歷史哥遭中廣解職、陳揮文也從飛碟電台「被離職」，由於事發突然、且連續異動，吸引外界關注。邱毅說，陳揮文是無預警「被離職」，丟掉主持工作，且是任職長達19年的飛碟電台主持人；幾乎同時間，歷史哥李易修也失去中廣的主持工作，且同樣是無預警被告知。

邱毅進一步分析，幕後主導這兩項人事調整的大咖，可能就是趙少康，因為「兩家電台的老板都是他」。邱毅繼續說道，歷史哥支持黨主席勝選人鄭麗文、也支持網紅館長；且在大選期間，歷史哥曾邀他常駐中廣節目，做固定來賓談政治、談歷史，「只是我才去了一次，就被告知別再去了」。他進而爆料，歷史哥有坦承，直說是趙少康的因素，而自己也相信歷史哥的說法。

快新聞／國民黨驚傳內鬥！陳揮文、歷史哥節目被砍 前藍委：幕後黑手是他

歷史哥、陳揮文接連丟掉節目主持棒，前藍委邱毅砲轟，背後是前中廣董事長趙少康主導。（圖／民視新聞資料照）

「因為在同一時間，王淺秋也告知，不能再邀我上節目了，原因同樣是趙少康」，邱毅說。他進一步分析，陳揮文被離職似乎複雜一些，雖然有傳言指，他是因為批評鄭麗文而丟工作，「但我判斷應該不是，鄭麗文沒有這個能力；台灣社會不是官本位，國民黨主席真的不大，想封殺誰的這種人事權，在野黨主席是做不到的」。

邱毅宣稱，台灣社會是金本位，「有錢就是大爺」，才能決定媒體人去留。因此他說：「我斷定就是趙少康，他是飛碟、中廣的老板；老板比黨主席有權多了」。邱毅又稱，關於被媒體封殺，自己最有話語權，因為他就是遭封殺的常客。

邱毅又表示，陳揮文離開經營19年的節目，明顯是依依不捨、滿滿委屈。「為什麼挑中陳揮文？他可是老資格媒體人。我判斷是有人想移禍江東、要嫁禍給鄭麗文」，他說。邱毅也稱，可能是趙少康放不下恩怨，但這些媒體老板「耍獨裁」、直接對節目製作人下指示，這是嚴重違反新聞自由。

因此邱毅也宣稱，在媒體界當硬骨頭、不願討好獻媚的人，大概只能流落紅塵，自行搞自媒體了。

