即時中心／黃于庭報導

國民黨主席鄭麗文上任至今，頻頻發表親中言論，黨內也多次率團前往中國，不僅外界質疑「紅統」路線，更讓其反感度持續升高。《美麗島電子報》日前公布民調，顯示鄭麗文3個月內不信任度飆升20.3個百分點，高達53.5%民眾對其不信任。媒體人陳敏鳳更透露，藍營目前雜音很多、不少人放話退黨，3月就是關鍵時間點。對此，國民黨副主席蕭旭岑撇清稱「這是假消息」。

陳敏鳳近日於節目《驚爆新聞線》提及，國民黨多次擋軍購，連台中市長盧秀燕也表示反對，目前黨內不滿的聲音很多，年後有可能不會繼續維持強硬阻擋的態度。

廣告 廣告

不僅如此，陳敏鳳更說到，曾經與黨內人士聊天，對方認為「如果怎樣我們就走，剩鄭麗文一個人，讓她自己去玩」，甚至連現任議員也都放話，而3月就是個臨界點。

對此，蕭旭岑今日被問及此事，連忙撇清「這是假消息啦」，鄭麗文上任後新入黨人數將近萬人，怎麼會有退黨潮？陳敏鳳的消息可能要進一步核實。

蕭旭岑稱，國民黨的路線符合台灣主流民意，且與美國、日本關係都維持很好，他更去了日本天皇的酒會，「我們親美、和陸、友日的路線，絕對沒改變」。

原文出處：快新聞／國民黨驚爆退黨潮！她曝內幕「受不了鄭麗文」 蕭旭岑尬回：假消息

更多民視新聞報導

立委助理費貪污修法未生效！高金素梅涉案遭搜索 律師：依法訴究

韓國瑜傳新春進言賴清德！欲化朝野僵局 吳靜怡：斷開「黃國昌枷鎖」

高市早苗率自民黨大勝 陳其邁大讚不簡單：「高市」挺高市

