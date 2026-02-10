國民黨驚爆退黨潮！蕭旭岑駁「假消息」：鄭麗文上任後近萬人入黨

針對有媒體人指稱國民黨內正醞釀退黨潮一事，國民黨副主席蕭旭岑今日駁斥是「假消息」，更強調黨主席鄭麗文上任後，新入黨的黨員近萬人，希望媒體人消息來源要再核實。

資深媒體人陳敏鳳8日指出，國民黨目前雜音非常多，許多人對黨主席鄭麗文帶領的黨中央路線非常不滿，更有藍營人士和她聊天時放話要走人，並透露三月恐將是一個臨界點。

傳出鄭麗文當黨主席後，國民黨內部醞釀退黨潮。（圖/資料照）

對此，蕭旭岑今天（10日）被問到國民黨內醞釀退黨潮時回答，「這是假消息，敏鳳的消息來源要再核實」，鄭麗文上任後，新入黨的黨員高達萬人，沒有退黨潮，他最後重申「敏鳳的消息來源要再核實」。

廣告 廣告

另外，蕭旭岑強調，「我們的路線是符合台灣主流民意，我們跟美國、日本的關係也維持得很好，昨日才去參加日本天皇酒會，所以親美和陸友日路線絕對沒有改變」。他更強調是和「陸」而不是和「中」。

延伸閱讀

NBC女主播母親遭綁一周無音訊 她稱願付贖金只求放人

台積電爆炸性成長 1月營收站上4千億元

「以為是芝麻糊」...陸7旬嬤打開暖暖包泡水喝 送急診撿回老命