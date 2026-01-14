國民黨高層將出席國共論壇 侯友宜：要符合法治和民意

針對國民黨高層將赴北京出席國共論壇，新北市長侯友宜表示，兩岸交流要遵循相關規範，要符合法治和台灣的民意。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕國共論壇將於1月下旬在北京登場，國民黨高層將前往中國會見中共高官，陸委會主委邱垂正呼籲，任何團體都不要配合中共統戰，分化台灣內部團結。對此，新北市長侯友宜今天表示，兩岸交流要依照相關規範，在對等、尊嚴的原則下，要符合法治與台灣的民意。

侯友宜今天在市政會議後，被問到國民黨高層出席國共論壇的看法，他回應說，兩岸交流要依照相關條例與規範，包括中華民國憲法以及兩岸人民關係條例，在對等、尊嚴的原則下，一定要符合法治，更要符合台灣的民意，這才是最重要的目標。

