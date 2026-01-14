國民黨高層將參加國共論壇 國台辦反罵民進黨：阻撓破壞正常兩岸交流

政治中心／綜合報導

「國共論壇」一月下旬將在北京登場，國民黨高層將前往中國，國台辦發言人朱鳳蓮說「如有這方面的訊息，我們會及時發布。」（圖／翻攝畫面）

對於國共論壇將於一月下旬在北京登場，傳出國民黨高層將前往中國會見中共高官。對此，今（14）日中國國台辦例行記者會，發言人朱鳳蓮說，中國立場很明確，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士，加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。並批民進黨阻撓破壞正常的兩岸交流交往。

有中國媒體詢問，「國共論壇」將在北京登場，國民黨高層將前往中國，可否證實？對此，朱鳳蓮說，「如有這方面的訊息，我們會及時發布。」

另位針對「民進黨質疑國民黨透過連續阻擋軍購案來換取『國共論壇』門票，並呼籲國民黨不要配合大陸『統戰』宣傳」一事。朱鳳蓮表示，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，企圖「倚外謀獨」、「以武謀獨』，不斷造謠污衊、阻撓破壞正常的兩岸交流交往，煽動「反中抗中」、製造「綠色恐怖」，妄圖欺騙台灣民眾、謀取政治私利。所作所為違背要和平、要發展、要交流、要合作的台灣主流民意，嚴重損害台灣同胞切身利益，把台灣推向動盪不安、兵兇戰危的險境。

台灣媒體詢問，2026年台灣將舉行「九合一」選舉，又傳出「國共論壇」將復辦，中國方面如何確保在與台灣政黨會談時達成的共識不被視為「介選」？對此，朱鳳蓮說，「每逢島內選舉，民進黨的慣用伎倆就是攻擊抹黑大陸、操弄『抗中保台』，以謀取政治私利。這種陰險企圖和卑劣做法早已被識破，不僅騙不了台灣民眾，更會被台灣民眾唾棄」。

