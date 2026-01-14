國民黨高層將赴北京參加國共論壇 侯友宜：一定要符合法治和台灣民意

政治中心／綜合報導

對於國共論壇將於一月下旬在北京登場，國民黨高層將前往中國會見中共高官，陸委會主委邱垂正也呼籲，任何團體都不要配合中共統戰、分化台灣內部團結。對此，新北市長侯友宜今（14）日受訪表示，兩岸交流有相關條例來規範，在對等尊嚴，一定要符合法治，更要符合台灣的民意，這才是最重要的目標。

侯友宜於市政會議後受訪，對於藍白昨天第八次封殺國防特別預算條例，還有中央政府的總預算案，朝野持續對立，可能影響人民的權益，侯友宜回應說，這段時間看到朝野之間有不同意見，目前在野黨提出的是民生法案先行，相信會逐漸往解套方向，讓民生議題及相關議題，還是要放下多溝通、多包容。

廣告 廣告

侯友宜說，人民希望的是和諧朝野，也希望在預算的審查裡面，大家能夠好好的討論，讓整個預算能夠順利的通過，然後讓地方政府也好、讓各單位都能夠全力的為人民來做事。

針對國共論壇將於一月下旬在北京登場，國民黨高層將前往中國會見中共高官，陸委會主委邱垂正也呼籲，任何團體都不要配合中共統戰、分化台灣內部團結，侯友宜回應表示，這個兩岸交流有相關條例來規範嘛，包括中華民國的憲法以及兩岸人民關係條例，在對等尊嚴，一定要符合法治，更要符合台灣的民意，這才是最重要的目標。

更多三立新聞網報導

新北市捷運警察隊正式成立 全力護市民乘車安全

新北金山毒駕男「持刀攔車」還撞警車！侯友宜：絕不姑息手軟

蘇巧慧轟亂修《財劃法》新北情何以堪 侯友宜：先求有再求好

新北不跟進營養午餐免費 蘇巧慧：若她當市長不只要免費、還要提升品質

