國民黨高層接連發表「親人說」邱垂正：中國有把台灣當親人看待嗎？

面對國民黨高層接二連三發表的「親人說」以及親中互動交流，陸委會主委邱垂正今天(4日)接受網路直播節目專訪時質疑「中國有把台灣當親人看待嗎？」他提醒國民黨應認清兩岸情勢早已轉變，中國對台灣的施壓手段也越來越多種，爭取和平要靠自身實力，屈從於霸權從來無法獲得真正的和平。

國民黨副主席蕭旭岑2日率團訪中參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，他在行前受訪時說「兩岸是親人，只是政治上的分歧尚未解決」；國民黨主席鄭麗文1月28日在中常會也說「美國曾是台灣的恩人，中國則是台灣的親人」。

陸委會主委邱垂正在今天(4日)播出的CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」節目專訪中反擊表示，兩岸情勢早就改變了，自2022年開始，中國對台灣施壓手段越來越多種，包括軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、灰色地帶侵擾、認知作戰、法律戰、跨境鎮壓以及長臂管轄等，國人紛紛有感於中國步步進逼、極限施壓，難道國民黨都沒有感受到嗎？過去的國共合作，都是共產黨勝、國民黨輸，難道國民黨連國共的歷史都忘記了嗎？邱垂正說：『(原音)過去我們也許只要是正常健康有序的交流，只要是對等尊嚴的交流，我們一向都正向看待，但是我剛才特別強調，兩岸情勢真的改變了，中國軍機艦擾台、跨境鎮壓...這些極限施壓、複合性的施壓，請問你還說它是親人？還強調兩岸一家親？請問它有用親人(的眼光)看待我們嗎？』

邱垂正表示，中共跟國民黨擁護的「和平統一」並沒有讓台灣人感受到和平降臨，事實上，1951年，中共跟西藏簽署的「17條協議」，在表面上是和平協議，但是後來證明這其實是「假和平協議、真入侵佔領」；到了1997年，香港主權回歸中國大陸，原本說好落實1984年的中英聯合聲明，採一國兩制、港人治港、高度自治，承諾香港維持原有制度與生活方式50年不變，沒想到走不到一半，連25年都還沒到，就在2020年公布實施港版國安法，香港的自由、民主、人權、法治就此不知去向，國民黨為何要跟這樣劣跡斑斑的中共談和平協議？

邱垂正呼籲國民黨應強化論述，把兩岸和平框架說明得更清楚，否則台灣人不會買單，因為截至目前為止，陸委會多次民調都顯示，8成以上的國人不接受中共提出的「一國兩制」主張，這是非常明顯的主流民意。

邱垂正並強調，努力爭取和平當然是陸委會的目標，但和平不是説説而已，和平要靠自身實力，唯有強化自我防衛的力量跟社會韌性才有可能爭取和平，屈從於霸權從來無法獲得真正的和平。