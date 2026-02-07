國民黨高市議員年後提名 柯志恩透露3個選區與「友黨」合作

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市議員黨內初選登記已如火如荼展開，國民黨方面仍然靜悄悄，對此，身兼市黨部主委的立委柯志恩今(7)日受訪時強調，將於農曆過年後成立9人提名小組，分三波提名，另有三個選區與友黨有合作空間。

民進黨高雄市議員於2月4日至10日進行初選登記，各派系幾乎每天都有大動作造勢，宣示有信心拿回議會過半，也讓國民黨基層支持者擔憂，黨內何時才要進行初選？

針對綠營動作頻頻，將代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩，今天以市黨部主委身分受訪表示，國民黨將於農曆過年後，成立9人提名小組，決定議員參選人，「會以非常科學方法，也就是依2022年市長選舉及總統得票率來估算，每區可以提名多少人」。

柯志恩也透露，市黨部目前對各區數據均有掌握，未來有3個選區與友黨有合作空間，但第一波將先提名沒有爭議的議員，後續接著有第二波、第三波，請支持者不用太焦慮。

至於柯志恩口中的「友黨」，是否就是民眾黨？柯說明，有可能是民眾黨或無黨籍，因為市長選舉希望凝聚最大票源、最大公約數，一定會用過去得票率做出提名選擇，預計會有三波提名作業。

面對高雄綠大於藍的基本盤，藍白合似乎已成為兩黨共識。民眾黨主席黃國昌日前接受媒體專訪時說，在野黨最大戰略目標是「打下高雄」，柯志恩也認為藍白一定要合，因為高雄盤勢綠營比藍營強，唯有在野團結，才有機會贏得勝選。

