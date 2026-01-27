國民黨高市議員黃紹庭詐領一千四百五十五萬助理費 二審仍獲緩刑、支付國庫增為兩百萬

圖高雄市議員黃紹庭詐領助理費案，高雄高分院宣判，仍判處兩年、緩刑五年。（資料照）

國民黨高雄市議員黃紹庭被控詐領助理費案，被雄院依貪污治罪條例，判處兩年徒刑、緩刑五年，但雄檢不服上訴。高雄高分院廿七日上午宣判，仍維持原審刑度，宣告緩刑，但支付國庫增加改為兩百萬元。全案仍可上訴。

國民黨高雄市議員黃紹庭被控詐領助理費案，被雄院依貪污治罪條例，判處 檢調調查發現，黃男自一0三年十二月廿五日起擔任高雄市議會第二至四屆議員期間，透過申報人頭助理、低薪高報等手法向議會詐領公帑，甚至按月將三至四萬元公帑，匯入長居美國的妻子帳戶，又以助理費支付服務處水電費，意圖製造金流斷點。

一一三年九月廿六日，檢調發動搜索帶回十七人，當時黃紹庭在搜索前搭機前往廈門，神隱三十小時後才返台，並遭拘提禁見，黃男在偵查期間坦承全部犯行，和妻子繳回全數犯罪所得。

一一四年六月三十日，雄院審結，依公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪共三罪，合併判處兩年徒刑、褫奪公權三年，並宣告緩刑五年，須支付公庫一百五十萬元。

同案其餘十二名助理，分別被判處一年二月至三年不等刑期，但均獲緩刑處分，其中助理葉明富因不認罪遭判刑三年，是全案唯一未獲緩刑者。

但雄檢不服黃紹庭獲判緩刑提起上訴，黃則未提上訴，一一四年十二月廿三日高雄高分院辯論終結，黃仍維持一審時認罪，但檢察官要求從重改判，並撤銷緩刑，審判長定於一一五年一月廿七日上午宣判。

高雄高分院廿七日上午九時三十分宣判，刑度仍維持原審兩年徒刑，緩刑五年，但繳公庫增加為兩百萬，並增加法治教育七場次。