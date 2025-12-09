國民黨高市青工會堅持20年 攜手善心人士為家扶兒圓夢

耶誕節將至，寒冬中處處有溫暖，國民黨高雄市鳥松區青工會堅持二十年不間斷，於每年耶誕前夕發起「圓夢計畫」，為南高雄家扶中心的孩子們實現願望。(見圖)

主辦單位今(九)日說明，國民黨高雄市黨部副主委、市議會黨團總召黃香菽議員，代表身兼南家扶中心扶幼委員的市黨部主委柯志恩立委，與市黨部發言人、青工總會副總會長張永杰、市議員李雅靜服務處副主任鄒廣諺、大高雄卓越青工榮譽總會長黃川維、高雄三山公益協會總幹事王白林，八日陪同活動發起人、鳥松青工榮譽會長林綵薰，眾人齊心化身耶誕天使，將募集到的上百份愛心禮物親送至南家扶中心，傳遞滿滿的祝福，場面溫馨感人。

廣告 廣告

鳥松區青工榮譽會長林綵薰表示，她擔任青工會長時便開始協助南家扶中心的小朋友完成耶誕心願，二十年來號召在地青年朋友共襄盛舉，綵薰會長的這份努力與付出感動了無數夥伴，吸引高雄各區好友陸續加入，更難能可貴的是，綵薰會長更將這份愛傳承給下一代，如今她的兒子與女兒也接棒加入圓夢行列。

綵薰會長也感性地說，感謝眾多好友化身「聖誕老公公」共襄盛舉，特別感謝黃柏霖、黃香菽、李雅靜等多位議員多年來默默支持與響應；面對未來，綵薰會長指出，這份愛心活動會持續下去，做到我不能做為止。適逢滿二十週年，南家扶中心更用心製作這二十年來的花絮照片成冊，內容包含許多小朋友及社工的感謝與留言，讓人倍感溫馨。

市議會黨團總召黃香菽議員提到，從她接任高雄青工總會長就開始參與這項有意義的活動已超過十年，每次閱讀小朋友寫在卡片上的心願與故事時，時常讓她感動落淚；黃議員特別感謝林綵薰會長及家扶中心，讓她有機會盡棉薄之力，與善心人士一同讓世界變得更美好。

黃總召也強調，未來無論是在中央柯志恩委員或市議會的國民黨議員們，都將持續關注社福需求，除了在政策上爭取更完善的資源與福利，也會以實際行動支持青工夥伴的公益善舉，期盼透過政府與民間的攜手努力，打造一個更溫暖、更美好的高雄。