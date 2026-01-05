國民黨高規格聘任最高顧問 王金平：希望幫國民黨正常發展

國民黨主席鄭麗文上午在副主席李乾龍等多位副主席陪同下，前往前立法院長王金平辦公室致送最高顧問聘書。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文日前宣布，聘請立法院前院長擔任國民黨的最高顧問後，今（5日）率國民黨4位副主席李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑以及文傳會主委吳宗憲共同赴王金平的台北辦公室，以規格禮遇送出最高顧問的聘書。王金平也喊話，他對國民黨有三方面的期待，他希望協助國民黨正常發展，並重返執政。

鄭麗文盛讚，國民黨四位副主席在元月份來敦請王金平擔任國民黨的最高顧問，主要是因為，王金平在中華民國戰後民主化的歷史佔有非常重要的一席之地，從政50年來在崗位上對國家有卓越貢獻，是國民黨非常具代表性的政治人物。

廣告 廣告

鄭麗文表示，如今朝野對立達到最高峰，憲政面臨僵局等種種問題，王金平過去在整個中華民國民主化歷史的過程當中，經歷過所有最艱困的時刻，也發揮其高度智慧，如今國家、國民黨都非常需要王金平，希望透過王金平完整的歷練和高度智慧，協助國民黨為國家的艱困局面奉獻心力。

鄭麗文提到，大家都知道王金平的為人，剛才王金平也勉勵國民黨，希望一切將國家人民的利益放在最優先，一國民黨就是要為國為民，不是為一黨之私，而是為國家利益、人民福祉來努力。王金平用其高度，希望協助國民黨重新思考今日的困局，如何突破國內政治的僵局，團結全台灣2300萬人民，同時，為兩岸和平邁出重要的歷史一大步。

王金平也表示，做為國民黨的最高顧問，他期待還要努力的有三方面，第一、大家都希望天下為公，以不自私的心態共同面對政局，國內政局現在處於非常對立、盤根錯節，朝野之間的節越節越深，要怎麼樣解套，大家要共同省思，這必須依靠朝野都真心誠意，一切以國家人民、政局和諧為念，拋棄意識形態，理性的分析、反省、調整自己，彼此共同解決對立的問題。

王金平接著說，第二、希望促進兩岸和平。第三、希望有機會幫助國民黨發展各方面，使國民黨能發展得非常正常，贏得國人的敬重與接受，以支持國民黨贏得各方面的選舉，他會盡心盡力來做，所以讓國民黨正常發展，成為未來國家可能重新執政的政黨。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

務虛的台獨/張景森；抓錯地方的嘴砲政治 民進黨立委兩岸條例修法引爆對立

柯文哲long stay嘉義市替張啓楷操盤 鄭麗文：藍白一定會協調