國民黨黃復興委員會轉型打選戰 「社團化」擬比照救國團辦活動

國民黨中常委換血後，首要任務就是通過黃復興委員會從「暫行編組」，變成正式組織，圖為季麟連站台輔選謝龍介情形。（圖片來源／胡永融臉書）

國民黨中常委在換血後，首要任務就是通過全新的組織章程修正案，要將黃復興委員會從「暫行編組」，變成正式組織，未來將定位為「社團化」，鎖定年底選戰全力輔選，以求最大化國民黨的當選席次。

國民黨黃復興黨部過去為堅定「反台獨」、效忠國家的「鐵衛軍」，人數曾逾20萬人，動員率極高，黨內影響力大，被稱為「黨中有黨」。

廣告 廣告

直到2024年3月在前主席朱立倫的組改下，轉型為退伍軍人服務工作委員會，在組發會設立「退伍軍人部」，各縣市支黨部與地方黨部整併。

而國民黨副主席季麟連為末任黃復興黨部主委，他輔選鄭麗文當選黨主席有功，在去年9月提案，負責推動「黃復興黨部2.0」。

軍系副主委先行，固本外拓馬上打仗

黨中央原擬於去年底轉型，正式成立黃復興委員會，據透露，鄭麗文因考慮中常委在今年的改選時程，指示要遵守程序正義而暫緩通過。

目前的黃復興委員會由季麟連掌管，為「暫行編組」，規劃待中常會換血後，再通過這項全新的組織章程。

黃復興在新竹縣市組織「黃國竹委員會」活動中，國民黨副主席季麟連與立委徐欣瑩同台。（圖片來源／徐欣瑩臉書）

不過，做為配套措施之一，即為各縣市黨部要設立一位軍系副主委已經先行，要展現軍系人馬重新整隊的氣象，地方黨部權力結構已經悄然改變。

「組織調整後，立馬就要打仗。」藍營高層表示，從選戰角度出發，基本原則是必須先鞏固自己，團結一致，先立於不敗之地，再向外拓展和瓦解對方攻防。

季麟連站台輔選活躍，要走出「同溫層」

不過，他也指出，每個縣市選區特性，以及每位候選人的特質不一樣，未來會全力出擊，支持黨的提名人選，和先全力打贏年底選戰。

而季麟連在縣市長提名人選選舉場合相當活躍，除了在去年底台南市立委謝龍介造勢場合，送上「玩具手槍」高喊打擊黑金引發熱議。

黃復興在新竹縣市組織「黃國竹委員會」在1月底舉辦活動中，季麟連與立委、新竹縣長參選人徐欣瑩同台，軍系力量在新竹縣長提名人選這一局，看似心中已有所屬。

藍營高層也指出，黃復興成員老化，且過於單一化，初步規劃轉型「社團化」，將比照「救國團模式」，辦理各式冬令營與夏令營活動，要走出「同溫層」，以爭取更多的支持。

(原始連結)





更多信傳媒報導

美俄限制核武的條約正式終止 川普政府考慮擴充核武與重啟試驗

115年度春節基隆環保局加強整頓環境 落實防鼠「三不」原則

羅世宏專欄》把「成癮設計」告上法庭：洛杉磯首場社群媒體審判的意義

