國民黨黨工睽違9年終於有年終！李乾龍證實：鄭麗文體念大家辛勞

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨主席鄭麗文自去年11月上任，傳出已9年未發年終獎金的國民黨，將在今年發放年終獎金給黨工。國民黨副主席兼秘書長李乾龍受訪證實，將按照黨工的薪水，發放1/3分至1/2。

鄭麗文上任後，國民黨黨工今年終於有年終。（圖／資料照）

不當黨產處理委員會自2016年成立，國民黨黨產遭到凍結，國民黨黨工待遇也因而受到影響，也是自2016年以後，國民黨至今已連續9年沒有發放年終獎金。根據聯合新聞網報導，國民黨今年將在睽違9年後，首度發給黨工年終獎金。

廣告 廣告

身兼秘書長的李乾龍對媒體證實，國民黨今年會發年終，並表示黨工很辛苦，經過去年大罷免，新主席也是體念大家的辛勞，將辦個尾牙，而年終慰問金的發放，發放比例是按黨工的薪水，發放1/3分至1/2，沒有辦法全薪發放。



更多FTNN新聞網報導

戴錫欽點名鄭麗君卓榮泰可能成北市對手要小心 蔣萬安：專注市政

要北檢查賴清德財產申報 陳佩琪稱名嘴講一講就能押柯喊話別雙標

鄭麗文副手遭酸老藍男 綠委補刀「也是老紅男」：這3位跟中共關係密切

