國民黨黨慶 洪秀柱又喊「兩岸同屬一中」

國民黨前黨主席洪秀柱。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今（24日）為國民黨黨慶，國民黨前主席洪秀柱透過臉書發聲，抨擊日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，就把台灣推向危險邊緣。她並再度主張，兩岸以憲法為基礎的兩岸同屬「一中」的共識下，共同探尋未來和平統一路徑。

洪秀柱發文表示，在這個屬於中國國民黨的日子，他們要向所有堅守信念的同志致上最深的敬意。歷史告訴他們，唯有看得遠、站得穩，國家才能走得安定。然而當前的台灣，卻面臨兩股危險的力量，一是日本首相高市早苗不負責任的冒進言行，動不動就把台灣推向危險邊緣；二是民進黨賴清德政府的無能與失策，既不能冷靜應對，也無力維持穩定，只剩下空洞的意識形態。

洪秀柱認為，世界已經變了，今天的中國是全球不可或缺的重要力量，而中國的穩定與核心利益所在，始終是兩岸關係。這不是誰喜不喜歡的問題，而是無可迴避的國際現實。

洪秀柱因此主張，兩岸要和平，就必須回到歷史事實，與「九二共識」一個中國的政治基礎。在以憲法為基礎的兩岸同屬一中的共識下，共同探尋未來和平統一路徑；只有如此，台灣才有真正的安全，兩岸才有長久的和平。

洪秀柱並向國民黨主席鄭麗文喊話，在國民黨黨慶的日子裡，期許國民黨在鄭麗文的領導下，能夠用堅定的立場、可行的思維、革新的做法，再一次成為台灣穩定的力量、和平的力量、理性的力量。

