國民黨黨慶 洪秀柱批高市「不負責任」：和平統一台灣才能安全

前國民黨主席洪秀柱發文批評日本首相高市早苗。(資料畫面)

前國民黨主席洪秀柱日前針對日本首相高市早苗發表的「台灣有事論」批評「反其道而行、拿台灣當籌碼」，今（24日）又再度發文譴責此作法「不負責任」，將台灣推向危險邊緣，更稱在以《憲法》為基礎的「兩岸同屬一中」共識下，共同探尋未來和平統一路徑，台灣才有真正的安全，兩岸才能長久和平。

今（24日）為國民黨黨慶，前國民黨主席洪秀柱在社群平台發文指出，「在歷史巨流中守住人民的安穩」，在屬於中國國民黨的日子，要向堅守信念的同志致上最深的敬意，「歷史告訴我們，唯有看得遠、站得穩，國家才能走得安定」。

洪秀柱認為，台灣當前面臨兩股危險力量，一是日本首相高市早苗不負責任的冒進言行，動不動將台灣推向危險邊緣；二是賴清德政府的無能與失策，既不能冷靜應對，也無力維持穩定，只剩下空洞的意識形態。洪秀柱強調，世界已經變了，如今的中國是全球不可或缺的重要力量，而它的穩定與核心利益所在始終是兩岸關係，「這不是誰喜不喜歡的問題，而是無可迴避的國際現實」。

洪秀柱主張，兩岸若要和平，就必須回到「九二共識」一個中國的政治基礎，在以《憲法》為基礎的「兩岸同屬一中」共識下，共同探尋未來和平統一路徑，台灣才有真正的安全，兩岸才能長久和平。最後，洪秀柱期許國民黨在黨主席鄭麗文的領導下，能夠用堅定的立場、可行的思維、革新的做法，再一次成為台灣穩定、和平、理性的力量。





