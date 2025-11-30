國民黨黨慶 鄭麗文喊話：把台灣交給國民黨大家才安心

中國國民黨基隆市黨部30日舉辦131周年黨慶活動，黨主席鄭麗文表示，基隆市民在兩次罷免都用選票證明不喜歡撕裂。她呼籲，只有把台灣交給中國國民黨，大家才會安心，並期望基隆再次開出高票紅盤，讓基隆市民再贏一次。（徐佑昇攝）

中國國民黨基隆市黨部30日舉辦131周年黨慶活動，黨主席鄭麗文和副主席兼秘書長李乾龍均至市黨部參加，鄭麗文除頒發市黨部主委聘書給立委林沛祥外，並表揚滿40至70年黨齡的資深黨員。鄭麗文表示，基隆市民在兩次罷免都用選票證明不喜歡撕裂，但賴清德總統和行政院卻不把三讀通過的法律放在眼裡。鄭麗文呼籲，只有把台灣交給中國國民黨，大家才會安心，並期望基隆再次開出高票紅盤，讓基隆市民再贏一次。

鄭麗文表示，基隆經過市長和立委兩次罷免的洗禮，「真的有夠累」，謝國樑剛當選，就面對來自民進黨、罷免團體的刁難抹黑。接下來又不放過藍營立委，搞全台大罷免，基隆也不放過。但是兩次的罷免，基隆市民都用超高選票，證明了市民不喜歡撕裂、不喜歡對立，「叫民進黨放手」。

鄭麗文指出，她的好兄弟謝國樑和林沛祥真的很辛苦，今天打敗民進黨的無理取鬧，打敗民進黨的仇恨對立，是所有基隆市民的善良跟正直。她非常清楚，因為基隆市民希望政治人物好好做事，希望政治人物把心思都放在為民服務上面。市民不喜歡惡鬥，不喜歡每天搞鬥爭，市民喜歡看到市長每天搞建設、搞服務，希望看到立委爭取地方更多的福利跟建設。

鄭麗文批，大罷免之後真的非常遺憾，也非常可惜，賴清德並沒有因為這樣改變路線、改變思維，「他真的有夠固執的」，不放過國會、不放過地方政府。

鄭麗文說，財劃法是立法院三讀通過的法律，賴清德以前在做台南市長的時候，他也在爭取地方政府要多一點錢，因為這就是民主的最重要的精神，落實地方自治，地方政府最瞭解地方的需要、最瞭解人民的心聲，所以要把更多的預算交給地方。

鄭麗文表示，結果法律通過後，賴政府竟然可以藐視國會多數、破壞民主制度 ，「錢不給你就是不給你」，那都是我們的地方建設，那都是市政府要拿來照顧弱勢的，「結果你看，不給錢就是不給錢」。

鄭麗文還提到，立院國民黨團在林沛祥的努力下，提出照顧職業軍人提升待遇的法案，「不然沒有人要去做兵」，她痛批，立法院三讀通過的法律，「可以耍流氓嗎？可以耍無賴嗎？」，但賴政府完全沒有把你放在眼裡，「不編預算就是不編預算」。她強調，如果沒有辦法給我們職業軍人合理的待遇、該有的尊嚴，說要保衛台灣、支援國防，「萊爾校長就是萊爾校長，他說的話是誰要信？就是不能信嘛！」

鄭麗文強調，她要感謝基隆市民的善良，感謝基隆市民的正直，感謝基隆市民在兩次大罷免都挺身而出，「票開了一次比一次還高」，她真的希望民進黨可以看一下基隆兩次罷免的投票結果。

鄭麗文呼籲，台灣我們自己來保護，我們的子弟自己來照顧，我們的家鄉自己來捍衛，「把台灣交給中國國民黨，大家才會安心」，希望基隆市明年繼續在謝國樑的領導下，在林沛祥所率領的國民黨團隊底下，在每天勤走地方，為民服務的國民黨市議會黨團努力底下，基隆再次開出高票紅盤、「紅不讓」，讓基隆市民再贏一次，讓國民黨從台灣頭贏到台灣尾。

