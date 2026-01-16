國民黨黨慶 鄭麗文大讚張善政 喊話全面勝利執政

桃園市國民黨部16日舉辦131周年黨慶暨歲末感恩聯誼活動，國民黨黨主席鄭麗文、市長張善政、議長邱奕勝都到場，現場坐滿逾600位黨員，興奮高喊「中國國民黨，勝利、團結」等。(廖姮玥攝)

桃園市國民黨部16日舉辦131周年黨慶暨歲末感恩聯誼活動，國民黨黨主席鄭麗文、市長張善政、議長邱奕勝都到場，現場坐滿逾600位黨員，興奮高喊「中國國民黨，勝利、團結」等。鄭麗文大讚，張善政執政出色，邱奕勝成功整合國民黨團隊，強調年底的選舉桃園不但要大贏，也要把能量往外擴散，帶動北台灣、全台灣都能像桃園一樣全面勝利執政。

鄭麗文表示，桃園是國家門戶，所有旅客從桃園國際機場進入台灣，就在桃園和土地產生連結，市長更是國家門面，也是國民黨的門面，鄭也讚張善政是台灣高科技王國人才的代表，過去擔任閣揆不分黨派，全心全意照顧人民推動建設，有災難第一時間救災沒有分顏色、大小眼。

鄭麗文說，張善政在民間就是頂尖的科技人才，在中央是最稱職讓大家懷念的閣揆，在地方任首長是最接地氣的謙謙君子，國際級頂尖人才領導市政團隊，讓桃園展現國際大都會的新風貌，能真正代表國門的門面，找不到做這麼好的市長了，所以今年底市長選舉大家要大團結，支持張善政連任，而且得票要比上次還高。鄭也感謝邱奕勝，成功整合、團結桃園國黨黨團隊，也讓議會國民黨席次過半。

張善政表示，上任3年感謝大家支持，尤其是最近受關注的政策免費的營養午餐，這是他在選舉時的政見，當選後也盡快兌現，另一個主要政見是TPASS，前市長鄭文燦任內最後一年的預算，並沒有為隔年編列適當的經費支持這2個政見的預算，自己當選上任沒幾天，邱奕勝告訴他已準備好議會用墊付的方式，補足營養午餐和TPASS的預算，讓他上任不到兩個月順利推行，這是「府會同心，齊力斷金」，墊付款像及時雨讓他上任短時間內兌現政見，接下來3年也順利推動市政，市府和議會合作，讓市民很有感。

張善政指出，大家都看見桃園挺國民黨6位立委挺過大罷免，得票數很漂亮，更早之前桃園原本只有3位國民黨立委，大家合作後從3席變成6席全壘打。今年底選舉非常關鍵，不過還有更重要的任務，就是要贏得2028年總統、立委選舉，大家都看見現在的政治亂象，只有國民黨2028年團結才能導正亂象，讓台灣、中華民國成為正常的民主國家，桃園要發揮最大的力量贏得選舉。

邱奕勝與國民黨籍議員一同上台致意，邱奕勝先是回應鄭麗文的致詞，表示黨主席對桃園有很大的期待，事實上桃園是台灣的門戶，「桃園好，台灣一定會好」。他也謝謝張善政，頂著行政院院長的光環進桃園市政府，沒讓桃園鄉親失望，每一個政策都走在全台灣的前面。

邱奕勝強調，台灣不能因為選錯總統而處於危機動盪之中，政府竟然讓護國神山40％的產能移往美國，飛機一架一加把人才送到美國，要知道人才外流就是大哀退的開始，他呼籲選票就可以救台灣，國民黨不但2026縣市長、議員地方選舉要贏，2028更要贏得總統大選和立委多數席次。

