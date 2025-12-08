國民黨黨章是否廢止「反共立場」？她喊：沒有參與黨的決策會議

即時中心／温芸萱報導

《自由時報》昨（7）日報導稱，國民黨主席鄭麗文有意與中國國家主席習近平會面，鎖定農曆年前後舉行「鄭習會」。對此，國民黨立委謝衣鳯今（8）日受訪表示，兩岸溝通不應以軍購預算通過與否為前提，國民黨支持國防立場不變，應持續對話。而對於藍委陳玉珍提出的「助理費除罪化」，謝衣鳯認為修法內容仍可精進，應再研議。至於黨章反共立場是否廢止，謝衣鳯表示不清楚黨內討論。

《自由時報》昨日報導稱，國民黨主席鄭麗文曾表態有意與中國國家主席習近平會面，鎖定在農曆年前後舉行「鄭習會」。

快新聞／鄭習會傳聞再起！藍委：兩岸溝通不應以「這」為前提

《自由時報》昨日報導稱，鄭麗文表態有意與習近平會面。（合成圖／民視新聞資料照、美聯社提供）

對此，國民黨立委謝衣鳯今日受訪表示，兩岸任何溝通不應以軍購預算通過與否作為前提，「國民黨支持國防立場不會改變」，強調兩岸應該持續溝通。

對於鄭習會是否影響選舉，謝衣鳯指出，兩岸對話與國際情勢都可能對國內選情造成影響。至於藍委陳玉珍近日提出的「助理費除罪化」，謝衣鳯認為，相關修法內容仍有進一步精進空間，「應該針對修法細節再做研議」。

至於國民黨章中反共立場是否會廢止，謝衣鳯則表示，她沒有參與黨的決策會議，不了解黨內相關討論。

