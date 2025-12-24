國民黨：中國是中華民國簡稱 捍衛中華民國說法未變過

國民黨主席鄭麗文22日到東吳大學演講時被問到統獨立場，她表示中華民國與中華人民共和國雖然互不隸屬，但「同屬一個中國」。陸委會副主委梁文傑24日表示，台北市長蔣萬安談的都是「捍衛中華民國」，希望鄭麗文多學學蔣萬安，不要每天談「一個中國」。

國民黨文傳會主委吳宗憲在中常會後受訪，被問到上述議題時表示，鄭麗文從頭到尾講的都是捍衛中華民國。他並指出，國民黨所說的中國就是中華民國，這個想法從來沒有變過。

吳宗憲：『(原音)就好像美利堅合眾國我們簡稱美國，大韓民國我們簡稱韓國一樣，中國就是中華民國的簡稱，梁文傑要刻意這樣去誤導。我想大家可以回過頭去看，在(前總統)陳水扁第一任之前，其實中華民國的簡稱就是中國，在陳水扁第二任之後，他為了操弄意識形態這個問題，所以民進黨刻意地把中國兩個字去加以特殊的定位。』

廣告 廣告

吳宗憲表示，在國民黨的想法、以及在中華民國憲法及增修條文中，中華民國4個字沒有變過，如果梁文傑心中的中國指的是其他國家，國民黨尊重他的個人想法，但如果以此批評鄭麗文，就大可不必。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

梁文傑：鄭麗文應學蔣萬安多談「捍衛中華民國」