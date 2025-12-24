國民黨：中國是中華民國簡稱 捍衛中華民國說法未變過
國民黨主席鄭麗文22日到東吳大學演講時被問到統獨立場，她表示中華民國與中華人民共和國雖然互不隸屬，但「同屬一個中國」。陸委會副主委梁文傑24日表示，台北市長蔣萬安談的都是「捍衛中華民國」，希望鄭麗文多學學蔣萬安，不要每天談「一個中國」。
國民黨文傳會主委吳宗憲在中常會後受訪，被問到上述議題時表示，鄭麗文從頭到尾講的都是捍衛中華民國。他並指出，國民黨所說的中國就是中華民國，這個想法從來沒有變過。
吳宗憲：『(原音)就好像美利堅合眾國我們簡稱美國，大韓民國我們簡稱韓國一樣，中國就是中華民國的簡稱，梁文傑要刻意這樣去誤導。我想大家可以回過頭去看，在(前總統)陳水扁第一任之前，其實中華民國的簡稱就是中國，在陳水扁第二任之後，他為了操弄意識形態這個問題，所以民進黨刻意地把中國兩個字去加以特殊的定位。』
吳宗憲表示，在國民黨的想法、以及在中華民國憲法及增修條文中，中華民國4個字沒有變過，如果梁文傑心中的中國指的是其他國家，國民黨尊重他的個人想法，但如果以此批評鄭麗文，就大可不必。(編輯：宋皖媛)
延伸閱讀
其他人也在看
中國見「日議員拜會賴清德」崩潰了！稱台灣沒總統 外交部霸氣回嗆
即時中心／黃于庭報導為達武力統一目的，中國近年持續以言語、武力恫嚇，滲透法段也更加無孔不入，甚至試圖從中破壞與台灣交好的國家情誼。總統賴清德昨（22）日接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員訪問團；未料，此舉卻讓中國外交部相當崩潰，指稱台灣並不存在「總統」。對此，外交部今（23）日強硬反擊了。萩生田光一眾議員率團來訪，賴清德昨日接見時表示，感謝日本首相高市早苗上任以來，持續表達支持台日友誼，展現對台海和平穩定的重視；並盼未來2國攜手同心團結相挺，持續強化雙方合作交流，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。不過，此舉卻讓中國外交部氣得直跳腳，聲稱台灣是中國的1個省，並沒有「總統」；還稱日本議員「竄訪」台灣，已經違反一中原則，向日方提出嚴正交涉。外交部發言人蕭光偉。（圖／民視新聞）對此，外交部發言人蕭光偉表示，作為主權獨立國家，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，只有台灣民選政府才能代表2300萬人民，在國際社會以及多邊場域與他國互動、進行交流，中方無權置喙及干預，「昨天賴總統已經接見日本訪賓，這樣的事實相信各位媒體朋友也都親自見證、看到了」。原文出處：快新聞／中國見「日議員拜會賴清德」崩潰了！稱台灣沒總統 外交部霸氣回嗆 更多民視新聞報導又有狂漢嗆隨機殺人！調查局出手了 嫌犯被逮下場曝南非怕了？配合中國打壓「我國祭晶片制裁」 外交部曝協商進度「剴剴案」民團喊下架兒福 檢察官：任職20多年看過最慘兒虐照民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
投書：外交不只在官邸 每一筆消費都是政治表態
楊智強／社會科教師鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
玻璃心碎！ 日自民黨高層來台拜會 中國跳腳：台灣不存在什麼總統
政治中心／綜合報導台日關係升溫，總統賴清德，短短兩天接見三團日本參、眾議員，包括昨天見了日本自民黨代理幹事長萩生田光一，今天又接連接見台灣女婿、日本參議員瀧波宏文，以及日本前法務大臣鈴木馨祐，這讓中國外交部崩潰怒指"台灣不存在什麼總統"，我方則以事實回嗆。總統賴清德12/22及12/23接連接見日本參、眾議員 他也引用日台交流協會代表片山和之的說法強調台日關係友好（圖／民視新聞）總統賴清德，接見日本自民黨參議院友台團體"TY會"會長瀧波宏文，及其他參議員，現場互動熱絡。總統賴清德：「瀧波會長是台灣女婿，不僅常在日本國會，為台灣仗義執言，更大力促成，戶籍標誌台灣案的通過，在座的片山和之代表曾說過，目前的台日關係，可以說是歷史上最好的狀態。」瀧波宏文這回訪台，特地帶上台灣太太瀧波史織，其實這位台灣女婿，正是推動日本戶籍法修法重要推手，和歷任行政院長淵源也頗深，前院長林全是太太老師，蘇前院長則是岳父大學校友。日本參議員瀧波宏文：「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事，這是一個清楚且，正確表達此一立場的答辯，完全沒有錯誤，我認為這絕不是應該撤回的說法。」日本參議員瀧波宏文的太太是台灣人 他曾在日本推動修正日本戶籍法（圖／民視新聞）賴清德23日，接連接見瀧波宏文，還有日本前法務大臣鈴木馨祐，其實前一天，還見了自民黨代理幹事長萩生田光一，從今年底到明年初，預計將有30名日本國會議員接力訪台，這也讓中國氣得跳腳。中國外交部發言人林劍：「台灣是中國的一個省，不存在什麼總統，我要指出的是，日本有關議員竄訪中國台灣地區，中方堅決反對，並已向日方提出了嚴正交涉。」外交部發言人蕭光偉：「作為主權獨立的國家，中華民國台灣，與中華人民共和國互不隸屬，中方無權置喙以及干預，而賴總統昨天也已經接見了，相關的日本訪賓，這樣的事實相信各位媒體，也都親自見證了。」賴清德接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一（左） 兩人互動良好（圖／民視新聞）台灣有沒有總統，事實擺在眼前。不過央視微博原先轉發記者會相關貼文，卻被發現留言全遭刪除、網友怒嗆"窩囊、只會發警告、日本根本沒當回事。日台交流，顯然不受中方威脅，持續升溫。原文出處：日本自民黨高層訪台拜會總統 中國跳腳 ： 台灣不存在什麼總統 更多民視新聞報導藍白4度封殺軍購預算 王義川嗆翁曉玲：真的照中國的話做實在誇張迎2026年! 賴蕭Q版政績桌曆 貓狗徽章設計師操刀中國見「日議員拜會賴清德」崩潰了！稱台灣沒總統 外交部霸氣回嗆民視影音 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 85
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 104
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 60
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
原計畫聖誕節發動攻擊 張文提早行動原因曝光
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 恐攻魔人張文上周五在捷運北車、中山站南西商圈丟擲煙霧彈、隨機殺害3人。警方反覆抽絲剝繭調查發現，張文早在本月13日有預定大同區的千慧旅館作為「作戰總部」，但他還埋藏伏筆，另外也預定大同區的紫園飯店，預定聖誕節入住，警方表示，這兩間飯店都是同時間下訂，但最後因存款不足無法刷卡付款，張文只能以現金訂下千慧旅館。 本月19...匯流新聞網 ・ 6 小時前 ・ 40
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 59
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 74
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 214
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 401
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 59
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
談1219事件遭炎上！狄鶯反擊「不想造口業」 曝孫安佐出國還穩交中
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的張姓凶嫌，目前警方正持續調查，希望能拼湊出更完整的案情。藝人狄鶯前（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。而此言論反而讓兒子孫安佐過去爭議事件再被挖出，她昨（23）日回應網友表示，「都攻擊8年了，我不想造口業」，並透露兒子跟上班族女友穩定交往，而兒子目前正在國外旅遊中。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 17
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 16
280萬人賺到4500元！羅一鈞發「疫苗紅包」 三類人1/15起公費升級肺鏈疫苗
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台280萬人注意，明年打疫苗可省新台幣4500元！疾管署今（23）日宣布明年度有疫苗新政策，成人肺鏈疫苗升級接種作業將自明年1月15日開始上路，包括「65歲（含）以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象」等3類人，將分2階段公費開打。民眾可以省下自費接種一劑約4500元的...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 38
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 44